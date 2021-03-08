Новая консервативная партия выступает против парламентского секретаря Минфина Закатистовса
Foto: Saeimas administrācija

Новая консервативная партия (НКП) указала на "репутационные проблемы и качественные риски" в работе парламентского секретаря Министерства финансов Атиса Закатистовса и предложила заменить его на представителя НКП, депутата Сейма Гатиса Эглитиса, сообщил министр юстиции Янис Борданс (НКП) после заседания по сотрудничеству коалиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Новая консервативная партия (НКП) указала на "репутационные проблемы и качественные риски" в работе парламентского секретаря Министерства финансов Атиса Закатистовса и предложила заменить его на представителя НКП, депутата Сейма Гатиса Эглитиса, сообщил министр юстиции Янис Борданс (НКП) после заседания по сотрудничеству коалиции.

Сегодня НКП заявила коалиции о необходимости обсудить этот вопрос и вместо Закатистовса предложила на эту должность Эглитиса.

По словам Борданса, переговоры по этому поводу только начались, и министр не ожидает быстрого результата, но хочет, чтобы вопрос оставался открытым.

На просьбу прокомментировать необходимость отставки Закатистовса премьер-министр Кришьянис Кариньш ответил немногословно, подчеркнув, что парламентского секретаря выбирает министр, и Кариньш до сих пор не слышал ни одной жалобы на работу Закатистовса.

В свою очередь Борданс завил, что у НКП есть претензии к качеству работы парламентского секретаря Минфина. Он, например, отметил плохую коммуникацию о налоговой реформе и процессах во время пандемии, а также указал на случаи противоречивой коммуникации. Как Бордансу сообщили коллеги в Сейме, Закатистовс многократно отсутствовал на заседаниях бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии.

Говоря о репутации, Борданс упомянул, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о возбуждении еще одного уголовного дела в связи с использованием общественных средств.

Как сообщалось, полиция возбудила уголовное дело в отношении представителя Министерства экономики в управлении порта Скулте и помощника депутата Сейма Эрика Пуценса ("За человечную Латвию"; KPV LV) Салвиса Петрикса ("За человечную Латвию"; KPV LV) в связи с получением средств в корыстных целях. По информации Латвийского телевидения, в этом уголовном деле фигурирует и имя Закатистовса.

Борданс считает, что смена парламентского секретаря Минфина необходима для того, чтобы не мешать обществу воспринимать правительство в "позитивном свете" и не бросать тень на репутацию правительства.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

www.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

www.DELFI.lv

Tags

Министерство экономики Атис Закатистовс KPV LV Новая консервативная партия Кришьянис Кариньш Сейм Янис Борданс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€