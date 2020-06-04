Новая редакция закона о преодолении последствий Covid-19 передана в Сейм для окончательного рассмотрения

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма почти единогласно поддержала новую редакцию закона о предотвращении и преодолении государственной угрозы и ее последствий в связи с распространением Covid-19 для рассмотрения в окончательном чтении.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

В четверг, 4 июня, комиссия за шесть часов рассмотрела около 100 поданных к новой редакции закона предложений.

Уже в начале заседания депутаты договорились об изменении названия и цели закона, переименовав его в закон о преодолении последствий распространения инфекции Covid-19.

Принимая во внимание высказанные оппозицией и отдельными партиями коалиции опасения в отношении начальной редакции законопроекта, которая подразумевала расширение полномочий правительства и министров после отмены чрезвычайного положения, комиссия приняла решение об изменении ряда норм, предусмотрев вовлечение бюджетно-финансовой комиссии в решение связанных с госбюджетом вопросов.

Депутаты также пришли к соглашению о создании нового пособия — срочного пособия для молодых специалистов. В то же время предложение оппозиции об увеличении минимального размера пособия по простою было отклонено.

Чтобы закон вступил в силу, решение по нему еще должен принять Сейм, который ранее признал этот законопроект срочным. Возможно, законопроект будет рассмотрен парламентом завтра, 5 июня.