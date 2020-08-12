Новая система выписывания компенсируемых препаратов экономит пациентам миллион евро в месяц

С 1 апреля при выписывании компенсируемых препаратов врачи пишут в рецепте не название медикамента, а действующее вещество, а аптеки выдают наиболее дешевое лекарство с таким веществом. По подсчетам Национальной службы здоровья, таким образом пациенты в сумме экономят более миллиона евро в месяц.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Почти в 90% рецептах врачи писали международно незапатентованное название препарата, то есть действующее вещество, что означает, что введение новой системы прошло успешно. В апреле, мае и июне эти показатели составили 88%, 88% и 87% соответственно — тогда как в марте, когда новый закон еще не вступил в силу, действующее вещество писалось только в 16% рецептов.

Та часть, которую пациенты платят за препарат сами, снизилась в среднем с 6,08 до 4,75 евро. В апреле пациенты в среднем стали доплачивать за компенсируемые медикаменты на 40% меньше, в мае — на 45%, если сравнивать с апрелем и маем предыдущего года.

Что касается более дорогих препаратов, то там экономия дошла до 47% в апреле и 52% в мае: в апреле пациенты в сумме заплатили 1,11 миллиона вместо 2,11, в мае — 1,02 миллиона вместо 2,16. Соответственно, каждый месяц экономия составила около миллиона евро.

Кроме того, с 1 апреля производители снизили цены на 250 компенсируемых препаратов, а с 1 мая еще на 18 и с 1 июня — еще на 75.

Расходы государства тоже сократились примерно на 120 300 евро в месяц.