Новая услуга: CSDD предлагает возможность узнать историю пробега автомобиля за рубежом

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) с 1 марта этого года предлагает клиентам возможность узнавать информацию об истории пробега транспортных средств за рубежом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Информацию о пробеге автомобиля за границей можно проверить в системе e.CSDD на странице https://e.csdd.lv/tadati/.

До сих пор такая информация предоставлялась только для транспортных средств, зарегистрированных в Латвии. Показания одометра таких транспортсных средств записывались при сравнении номерных знаков транспортных средств перед их регистрацией в Латвии или при техническом осмотре.

Данные мог получить как автовладелец, так и любое другое лицо после авторизации в электронной системе CSDD. Узнав истинные показания одометра, потенциальный покупатель транспортного средства мог, например, оценить, соответствует ли цена автомобиля его пробегу.

В настоящее время информация об истории пробега не во всех странах Европы является общедоступной. Показания одометра во многих странах считаются личными данными, которые являются конфиденциальной информацией, и показания этого прибора не везде фиксируют при прохождении техосмотра.

В настоящее время в Евросоюзе хотят принять директиву, которая обяжет государства ЕС предоставлять компетентным органам по транспортным средствам информацию о пробегах транспортных средств, чтобы легализовать возможность получения точной информации из всех национальных регистров. Пока Латвия является одной из немногих стран Европы, в которых данные о пробеге являются бесплатными и общедоступными.

Учитывая, что в Латвию импортируется примерно в четыре раза больше подержанных автомобилей (более 50 тысяч в год), чем новых, CSDD всегда поддерживало идею других европейских стран о создании единой платформы в ЕС для обмена данными о пробеге транспортных средств.

Доступ к данным о пробеге транспортного средства обеспечивает база данных EUCARIS (Европейская система информации о транспортных средствах и водительских удостоверениях), которая предоставляет информацию из реестров транспортных средств других стран в режиме реального времени.