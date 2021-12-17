Новейший прогноз: на Рождество — крепкие морозы, местами выпадет снег
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На следующей неделе в Латвии похолодает, а на Рождество ожидается мороз, свидетельствуют прогнозые Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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На этой неделе температура воздуха будет преимущественно около нуля градусов. В пятницу и субботу в Курземе местами столбик ртутного столба поднимется до + 5-6 градусов. А на следующей неделе придет мороз: ночами температура воздуха понизится до — 27 градусов.

В понедельник температура воздуха будет колебаться в пределам минус 1-7 градусов, а уже вторник может составить -5 градусов на прибрежных территориях и -15 на востоке страны.

Местам ночами будет до -20 градусов. Если облачность рассеится, то возможны еще более низкие температуры от минус 25 до минус 27 градусов.

По мере поступения холодного воздуха, над морем и заливом будут образовываться облака с осадками, которые местами могут принести сильный снегопад.

В первой половине недели прогнозируется преобладание северного ветра, а наибольшее количество снега может выпасть в Курземе, Земгале, а также в окрестностях Риги.

Похожая погода будет на Рождество. Ночью по всей Латвии сохранятся морозы, столбик термометра опустится до минус 20, местами до минус 25 градусов. Местами ожидается снег.

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