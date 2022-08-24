"Новое Единство" инициирует запрет на получение постоянного вида на жительства ЕС для новых граждан России из Латвии
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Депутаты Сейма от "Нового Единства" подали поправки, предусматривающие, что жителям Латвии, которые решат стать гражданами России, будет запрещено получение постоянного вида жительства Европейского союза.

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"У человека есть право выбрать гражданство другого государства. У Латвии есть право принять решение о круге иностранцев, которые могут находиться в нашем государстве", — заявл парламентарий Андрей Юдин ("Новое Единство").

Поправки к Закону "О статсе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике" подали депутаты "Нового Единства" Андрей Юдин, Айнар Латковскис, Рихард Козловскис, Анда Чакша, Карлис Шадурскис и Арвилс Ашераденс.

Сейчас закон устанавливает, что гражданин третьей страны вправе попросить статус постоянного жителя ЕС согласно конкретным условиям. В свою очередь, поправки предусматривают, что этого права не будет у тех граждан и неграждан Латвии, которые в дальнейшем получат гражданство России, говорится в аннотации к законопроекту.

Политики указывают на то, что осенью Государственная дума России обсудит возможность облегчить визовый режим и получение гражданства соотечественникам из стран Балтии.

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