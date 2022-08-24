"Новое Единство" инициирует запрет на получение постоянного вида на жительства ЕС для новых граждан России из Латвии

Депутаты Сейма от "Нового Единства" подали поправки, предусматривающие, что жителям Латвии, которые решат стать гражданами России, будет запрещено получение постоянного вида жительства Европейского союза.

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"У человека есть право выбрать гражданство другого государства. У Латвии есть право принять решение о круге иностранцев, которые могут находиться в нашем государстве", — заявл парламентарий Андрей Юдин ("Новое Единство").

Поправки к Закону "О статсе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике" подали депутаты "Нового Единства" Андрей Юдин, Айнар Латковскис, Рихард Козловскис, Анда Чакша, Карлис Шадурскис и Арвилс Ашераденс.

Сейчас закон устанавливает, что гражданин третьей страны вправе попросить статус постоянного жителя ЕС согласно конкретным условиям. В свою очередь, поправки предусматривают, что этого права не будет у тех граждан и неграждан Латвии, которые в дальнейшем получат гражданство России, говорится в аннотации к законопроекту.

Политики указывают на то, что осенью Государственная дума России обсудит возможность облегчить визовый режим и получение гражданства соотечественникам из стран Балтии.