"Новое Единство" назвало кандидатов на посты министров

На общем собрании партийного объединения "Новое Единство" сегодня были утверждены кандидатуры, выдвигаемые объединением на посты министров в будущем правительстве, сообщил один из руководителей "Нового Единства", депутат Сейма Арвил Ашераденс.

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На общем собрании "Нового Единства" также было одобрено участие партийного блока в будущем правительстве, сообщил политик.

На посты министров "Новое Единство" выдвигает Ашераденса, Эдгара Ринкевича, Инесе Либиню-Эгнере, Анду Чакшу, Раймонда Чударса и Эвику Силиню.

Ашераденс претендует на должность министра финансов, Ринкевич — министра иностранных дел, Либиня-Эгнере — министра юстиции, Чакша — министра образования и науки, Чударс — министра климата и энергетики, а Силиня является кандидатом на пост министра благосостояния.

Сейм может проголосовать за утверждение будущего правительства во главе с Кришьянисом Кариньшем в среду.