"Новое Единство": потенциальные партнеры по коалиции способны достичь общей позиции по вопросам реформ

Потенциальные партнеры по новой коалиции способны достичь общей позиции по вопросам реформ в государстве, заявили во вторник политики "Нового Единства" после встречи с представителями "Объединенного списка", отметив, что это "хорошая новость", которую на следующей неделе планируется сообщить президенту Эгилу Левитсу.

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У "Нового Единства" и премьер-министра Кришьяниса Кариньша, который взял на себя инициативу формирования правительства, ранее были сомнения в позиции потенциальных партнеров по вопросу о важнейших реформах, сказал депутат "Нового Единства" Арвил Ашераденс, отметив, что эти вопросы были обсуждены и теперь есть возможность двигаться дальше.

Кариньш сообщил, что в следующий понедельник запланирована очередная встреча с президентом, на которой он планирует представить итоги переговоров на этой неделе. "Потом посмотрим, как двигаться дальше", - сказал премьер, отметив, что настроен оптимистично и считает, что возможно сформировать работоспособное правительство. Это связано с тем, что круг вопросов, которые потенциально могут вызвать серьезные разногласия в новом правительстве, уменьшается, отметил Кариньш.

Все потенциальные партнеры выступают за такую политику, которая отдаляет политиков от государственных предприятий, уменьшает возможность доминирования узких экономических интересов, а также способствует сплочению общества, сказал премьер-министр.