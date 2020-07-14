"Новое единство" в случае избрания в Рижскую думу займется капитальным ремонтом улиц и мостов
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Партия "Новое единство" в случае избрания в Рижскую думу планирует немедленно начать в Риге капитальный ремонт улиц и мостов, сообщили агентству LETA в партии.

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16 июля в 13 часов кандидат в мэры от "Нового единства" Вилнис Кирсис подаст в избирательную комиссию список кандидатов в депутаты, а в 12 часов кандидаты у Дома конгрессов представят журналистам свою программу.

Основными приоритетами "Нового единства" будут продолжение искоренения коррупции в Рижской думе, капитальный ремонт улиц, тротуаров и мостов, строительство арендных квартир и обеспечение доступности детских садов. Также, по словам Кирсиса, у партии есть реальный план привлечения инвестиций в Ригу.

В список кандидатов войдут, в частности, бывшие депутаты Рижской думы Инесе Андерсоне, Олаф Пулкс, генерал полиции Интс Кюзис, бывшие министры Карлис Шадурскис и Интс Далдерис, бывший руководитель фракции "Нового единства" в Сейме Хосам Абу Мери и другие.

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