"Новое Единство" выдвинуло кандидатуру министра благосостояния Силини на пост премьера

В среду, 16 августа, на общем думском заседании "Нового Единства" и "Единства" было принято решение выдвинуть министра благосостояния Эвику Силиню ("Новое Единство") в качестве кандидата на должность премьер-министра.

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Ранее кандидатуру Силини поддержала парламентская фракция "Нового Единства".

Действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что если президент Эдгар Ринкевич решит выдвинуть на пост главы Кабинета министров Силиню, то она сможет создать сильное, динамичное правительство.

При таком развитии событий Силиня могла бы быстро продвинуться в своей деятельности, и она может рассчитывать на "мою полную и безраздельную поддержку", — подчеркнул Кариньш.

Тем временем, глава фракции "Объединенного списка" (ОС) Эдгарс Таварс считает, что Силиня с большой долей вероятности будет выдвинута на эту должность и президентом Ринкевичем.

В настоящее время нет никаких указаний на то, что на пост премьер-министра может быть выдвинут другой политик.

В случае, если Ринкевич доверит Силине формирование нового правительства, ОС выслушает предложение Силини, каковы ее цели на краткосрочную и долгосрочную перспективу, сказал Таварс.

Он особо подчеркнул повышение уровня благосостояния нации до среднего уровня ЕС за пять лет, развитие национальной экономики, внутреннюю и внешнюю безопасность, образование, защиту человека, региональное развитие.

По словам Таварса, если цели и приоритеты совпадут, у ОС, вероятно, не будет проблем с работой в правительстве во главе с Силиней. При этом Таварс подчеркнул, что в первую очередь будут проведены переговоры и консультации с президентом, переговоры с нынешними партнерами по коалиции — "Новым Единством" и Национальным объединением, а также с другими избранными в Сейм партиями, чтобы иметь возможность договариваться о конструктивной и содержательной работе независимо от позиции или оппозиции.

Между тем, представитель Нацблока Янис Домбрава заявил, что если президент решит выдвинуть на пост премьер-министра кандидата от "Нового Единства" Эвику Силиню, теоретически есть возможность сохранить существующую трехпартийную коалицию.

Если такую коалицию сохранить не удастся, правительство, скорее всего, будет сформировано другой коалицией из трех партий — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

С другой стороны, политик считает маловероятной коалицию из четырех-пяти партий, поскольку, по его мнению, нет никаких признаков того, что такая коалиция возможна.

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Также Домбрава назвал особой ситуацией действия "Нового Единства", выдвинувшего нового кандидата на пост премьер-министра в момент, когда предыдущее правительство официально еще не ушло в отставку.

На вопрос, как он оценивает Силиню как потенциального кандидата на пост премьер-министра, Домбрава сказал, что ему сложно об этом судить, хотя сотрудничество с Силиней было еще со времен МВД и были вопросы, где позиции совпадали, а по другим вопросам, например, связанным с миграцией, позиции разнились.

Домбрава не стал прогнозировать, выдвинет ли Ринкевич Силиню для формирования нового правительства, так как переговоры партий как с президентом, так и между собой только начнутся на следующей неделе.

В свою очередь, сама Эвика Силиня заявила, что видит ядром правительства "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных".

По словам министра благосостояния, она надеется также на вхождение в коалицию "Объединенного списка" и Национального объединения.

В то же время ядро формирующегося правительства составляют "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные", и поэтому "мы можем рассчитывать на определенное большинство голосов", чтобы без излишних проволочек предложить такое большинство президенту Ринкевичу, сказала Силиня.

Кто такая Эвика Силиня?



Эвика Силиня родилась в 1975 году. В 1997 году защитила на Юридическом факультете Латвийского университета степень бакалавра социальных наук, квалификация — юрист. В 2001 году в Рижской Юридической школе — степень магистра социальных в сфере права, специализация — международное и европейское право. Кроме родного латышского свободно владеет английским и русским языками.

До прихода в политику — индивидуально практикующий присяжный адвокат.

В 2011 году после роспуска Сейма баллотировалась на внеочередных парламентских выборах по Рижскому избирательному округу по списку Партии реформ Затлерса (ПРЗ), однако избрана не была.

Но именно с этого момента Силиня начала делать "кулуарную" политическую карьеру. После утверждения правительства Валдиса Домбровскиса в ноябре 2011 года стала советником по юридическим вопросам министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, представлявшего тогда ПРЗ (сейчас депутат Сейма от "Нового Единства"). С 2013 по 2019 год — парламентский секретарь МВД, при министре Козловскисе.

В 2018 году баллотировалась в Сейм от "Нового Единства" по Видземскому избирательному округу, но не была избрана, хотя и поднялась с 8-го на 5-е место в списке кандидатов в депутаты. В 2019 году, после утверждения первого правительства Кришьяниса Кариньша, оставила пост парламентского секретаря МВД (министром стала Мария Голубева от Attīstībai/Par!).

C 2019 по 2022 год Эвика Силиня — парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

На последних парламентских выборах Силиня избралась в 14-й Сейм по Видземскому избирательному округу. В списке занимала высокое второе место вслед за премьером Кариньшем, по итогам выборах упала на третье, пропустив вперед лишь главу парламентской фракции "Нового Единства" Айнара Латковскиса. Избиратели поставили Силине 63 840 плюсов, вычеркнута она была 2154 раза.

C 2022 года — министр благосостояния во втором правительстве Кришьяниса Кариньша. В связи с этим назначением сложила депутатский мандат. По данным рейтинга популярности министров, опубликованном в июне Latvijas fakti, рейтинг Эвики Силини составлял минус 0,5 пункта: 23% респондентов оценивали деятельность министра позитивно, 24% — негативно, 29% затруднились с ответом, а 24% не знали о существовании такого министра.

По данным декларации о доходах за 2022 год Эвика Силиня владеет квартирой и землей в Риге в совместной собственности, также в пользовании — земля и здания в столице. Кандидату в премьер-министры принадлежит автомобиль MERCEDES BENZ GL 420, произведенный в 2007 году.

Сумму безналичных сбережений — 10,6 тысяч евро — Силиня хранит в австрийском банке Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft. За год в виде зарплаты сначала парламентский секретарь МВД, а затем министр благосостояния получила около 50 тысяч евро.

Эвика Силиня замужем, в декларации указан супруг — Айгарс Силиньш. В масс-медиа фигурирует информация и о том, что у Силини трое детей, в декларации она указала только дочь Эвелину.

Как уже сообщалось, 14 августа премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил об отставке, что будет означать и отставку всего правительства. 17 августа премьер официально подаст президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке.

Кариньш придет к Ринкевичу уже после того, как правление "Нового Единства" назовет кандидата в премьер-министры. Однако согласно Сатверсме называет премьера, которому предстоит сформировать правительство, президент страны. Эдгар Ринкевич уже обещал, что начнет после 17 августа консультации о формировании правительства с политическими силами, представленными в Сейме.

Ясности с тем, каким будет партийный состав нового Кабинета министров пока нет. Однако, как сообщило LTV, в кулуарах оптимальным неофициально называют вариант коалиции — "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), Союз "зеленых" и крестьян (16), "Прогрессивные" (10) и "Обьединенный список" (15) — суммарно 67 из 100 голосов. Этот вариант предусматривает уход в оппозицию многолетнего члена правительства — Национального объединения.