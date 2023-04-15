"Новое Единство" выражает поддержку переизбранию Левитса на пост президента

Премьерская партия "Новое Единство" выражает поддержку переизбранию нынешнего президента Эгилса Левитса. Однако партия ожидает, что кандидатура Левитса будет выдвинута Национальным объединением, и что он сам выразит решимость снова баллотироваться на пост, пишет портал lsm.lv.

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Сейчас ситуация с избранием президента не так проста, как четыре года назад, признают политики. Тогда, хотя у нынешнего президента Эгиля Левитса было еще два конкурента, он был избран подавляющим большинством голосов уже в первом туре голосования.

Теперь, при условии повторного выдвижения Левитса на должность Национальным объединением, его избрание поддержит крупнейшая в 14-м Сейме фракция премьерского "Нового Единства". Такое решение фракция приняла на совместном заседании с правлением партии.

"Видимо, мы могли бы поддержать 26 голосами. С учетом того, что происходит вокруг нас, в этот момент важна позиция президента по геополитическим вопросам, а все остальные, кто не работал в этой сфере, — коты в мешке", — сказал Айнарс Латковскис, председатель парламентской фракции "Нового Единства".

Национальное объединение уже дважды выдвигало кандидатуру Левитса на пост президента, и во второй раз он был избран. Выдвинет ли Нацобъединение Левитса в третий раз, станет известно только после заседания совета партии.

Нет ясности и с тем, готовы ли абсолютно все члены фракции Нацобъединения проголосовать за переизбрание Левитса.

"Каждый депутат избирается со своим мандатом от граждан, и у каждого может быть свое мнение по определенным вопросам. Мы не навязываем выбитую в камне дисциплину", — сказал Юргис Клотиньш, заместитель председателя фракции Нацобъединения в Сейме.

Тот факт, что у коалиции, в отличие от ситуации четырехлетней давности, нет единого кандидата связан с тем, что "Объединенный список" выдвинул на уходящей неделе своего кандидата, не согласовав позицию с остальными правительственными партиями. Кандидатом стал основатель "Объединенного списка", предприниматель Улдис Пиленс. Вскоре политики начнут консультации по его избранию.

"Надежда есть, уверенность может быть только тогда, когда мы увидим протокол голосования", — подчеркнул председатель фракции Сейма "Объединенного списка" Эдгарс Таварс.

Сам Эгилс Левитс пока не сообщил, будет ли он баллотироваться на второй срок. Он лишь сообщил, что не хотел бы, чтобы для его поддержки были использованы голоса партий, не являющиеся “латышскими и прозападными”. ПИленс таких ограничений не ставил. В кулуарах Сейма пока шансы Левитса и Пиленса оцениваются как равные или с небольшим преимуществом Пиленса.