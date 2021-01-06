Новое пособие по присмотру за ребенком можно получить и из-за продленных каникул
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Новое пособие по присмотру за ребенком (официальное название - вспомогательное пособие по болезни для присмотра за ребенком), введенное в ноябре прошлого года из-за Covid-19, родители могут получить и из-за продленных из-за пандемии школьных каникул, сообщили в Государственном агентстве социального страхования (VSAA). Справка из школы в этом случае не требуется.

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Как сообщалось, с 30 ноября 2020 года пособие могут взять родители, если ребенок младше десяти лет не может посещать детский сад или вынужден учиться удаленно, а также родители детей-инвалидов до 18 лет, которые не могут посещать центры опеки или дневные центры.

Размер выплаты — 60% от средней суммы доходов за последние 12 месяцев, которые заканчиваются за два месяца до назначения пособия. Важно понимать, что в доходы учитывается сумма, с которой уплачен социальный налог.

C 1 января до 30 июня 2021 года количество календарных дней и количество получений не ограничено; вспомогательное пособие предоставляется за период, на который имеется справка из учебного заведения и свидетельство от работодателя или справка из центра опеки.

Пособие может получить один из родителей, опекун, приемный родитель, патронажный родитель, работающий по найму или самозанятый, но не имеющий возможности работать удаленно. Независимо от количества детей, находящихся на попечении, одному заявителю предоставляется только одно пособие.

Вспомогательное пособие по болезни не облагается подоходным налогом с населения и взносами обязательного государственного социального страхования.

Более подробно о пособии на странице VSAA.

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