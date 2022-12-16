Новое правительство на следующей неделе возьмется за госбюджет-2023

На следующей неделе, в четверг, 22 декабря, в 11.00 Кабинет министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с государственным бюджет на 2023 год, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министерство финансов агентству пояснило, что уже во вторник, 20 декабря, график подготовки госбюджета на 2023 год будет рассмотрен и утвержден на заседании правительства.

Однако в четверг правительство рассмотрит еще и информационный отчет Минфина по обновленным прогнозам макроэкономических показателей, доходов и сальдо государственного бюджета.

Обсуждение первоочередных мер, которые должны быть включены в законопроект о государственном бюджете, начнется на экстренном заседании правительства после заслушивания независимых учреждений.

Также планируется, что Кабинет министров рассмотрит представленный министерствами и другими центральными государственными учреждениями план первоочередных мероприятий на 2023 год на сумму в 2,3 миллиарда, а также план мероприятий, представленный независимыми учреждениями, на общую сумму в 36,8 миллиона евро.

Как уже сообщалось, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что основными приоритетами в бюджете следующего года будут национальная безопасность, экономическая трансформация, энергетическая безопасность, образование, защита граждан и компаний в условиях энергетического кризиса.

Ашераденс также напомнил, что в начале декабря Минфин уже обновил макроэкономические прогнозы, а к 22 декабря фискальное пространство на 2023 и последующие годы будет рассчитано в соответствии с обновленным макроэкономическим сценарием.

Ожидается, что проект государственного бюджета будет представлен в Сейм 9 февраля следующего года. До утверждения нового бюджета будет действовать временный или технический бюджет, предусматривающий реализацию действующей политики без изменений.

В начале декабря Министерство финансов обновило прогнозы макроэкономических показателей на 2022-2025 годы. Принимая во внимание динамику валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в третьем квартале, а также прогнозируемое замедление экономического роста в странах-основных внешнеторговых партнерах Латвии, прогноз роста ВВП на 2022 год снижен до 1,6%, в то время как в 2023 прогнозируется падение ВВП на 0,6%.