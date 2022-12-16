Новое правительство на следующей неделе возьмется за госбюджет-2023

На следующей неделе, в четверг, 22 декабря, в 11.00 Кабинет министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с государственным бюджет на 2023 год, сообщает агентство LETA.
Министерство финансов агентству пояснило, что уже во вторник, 20 декабря, график подготовки госбюджета на 2023 год будет рассмотрен и утвержден на заседании правительства.
Однако в четверг правительство рассмотрит еще и информационный отчет Минфина по обновленным прогнозам макроэкономических показателей, доходов и сальдо государственного бюджета.
Обсуждение первоочередных мер, которые должны быть включены в законопроект о государственном бюджете, начнется на экстренном заседании правительства после заслушивания независимых учреждений.
Также планируется, что Кабинет министров рассмотрит представленный министерствами и другими центральными государственными учреждениями план первоочередных мероприятий на 2023 год на сумму в 2,3 миллиарда, а также план мероприятий, представленный независимыми учреждениями, на общую сумму в 36,8 миллиона евро.
Как уже сообщалось, министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") заявил, что основными приоритетами в бюджете следующего года будут национальная безопасность, экономическая трансформация, энергетическая безопасность, образование, защита граждан и компаний в условиях энергетического кризиса.
Ашераденс также напомнил, что в начале декабря Минфин уже обновил макроэкономические прогнозы, а к 22 декабря фискальное пространство на 2023 и последующие годы будет рассчитано в соответствии с обновленным макроэкономическим сценарием.
Ожидается, что проект государственного бюджета будет представлен в Сейм 9 февраля следующего года. До утверждения нового бюджета будет действовать временный или технический бюджет, предусматривающий реализацию действующей политики без изменений.
В начале декабря Министерство финансов обновило прогнозы макроэкономических показателей на 2022-2025 годы. Принимая во внимание динамику валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в третьем квартале, а также прогнозируемое замедление экономического роста в странах-основных внешнеторговых партнерах Латвии, прогноз роста ВВП на 2022 год снижен до 1,6%, в то время как в 2023 прогнозируется падение ВВП на 0,6%.