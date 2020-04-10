Новое приложение позволяет получать информацию и результаты анализов на Covid-19

Платформа э-здоровья Maniveselibasdati.lv в сотрудничестве с приложением для улучшения здоровья myEmerg разработала новое приложение, которое обобщает информацию о местах сдачи анализов на Covid-19 и информационных телефонах, а также дает возможность удаленно получить результаты анализов на Covid-19.

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Найти ближайший пункт сдачи анализов на Covid-19 можно на основании местонахождения пользователя. Приложение указывает адрес, телефон и информацию, которую следует учитывать при сдаче анализов. Чтобы было легче найти дорогу, приложение показывает маршрут, связываясь с Waze, Google Maps и др. Полученной информацией удобно делиться.

"Новое решение — ценный помощник во время кризиса, поскольку облегчает получение всей актуальной информации о Covid-19, а также разгружает работу ответственных служб по предоставлению информации", — подчеркивает Айя Резевска, руководитель платформы э-здоровья Maniveselibasdati.lv.

Результаты анализов на Covid-19 (лаборатории "E. Gulbja laboratorija" и "Centrālā laboratorija") можно бесплатно посмотреть удаленно, зарегистрировавшись на maniveselibasdati.lv.

Приложение myEmerg для iPhone доступно в AppStore.