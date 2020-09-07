"Новое согласие" оспорило результаты выборов в Рижскую думу в суде

Партия "Новое согласие" обратилось в Административный окружной суд, чтобы оспорить результаты выборов, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг ЦИК отклонил все жалобы на результаты выборов, и "Новое согласие" оспаривает это решение в суде. Оно требует отменить решения комиссий двух избирательных участков и провести новые выборы на этих участках, пересчитать голоса на всех участках Риги и объявить новые выборы или переголосование.

Как уже сообщалось, на двух избирательных участках — в Рижском Пушкинском лицее и Рижской классической гимназии — были констатированы в сумме более 600 негодных конвертов и бюллетени в них были признаны негодными. На этих конвертах отсутствовал штамп.

Лидер партии Янис Кузинс в своем заявлении указал, что считает решение ЦИК утвердить результаты выборов в Рижскую думу противоправным.

600 непроштампованных конвертов могли существенно повлиять на результаты выборов, считает "Новое Согласие". Из-за них может измениться состав депутатов в Рижской думе. Кузин считает, что два участка ограничили волю избирателей, а это нарушает ряд законов, в том числе Конституцию.

Кроме того, несколько избирателей не смогли проголосовать из дома, хотя они подали заявки согласно закону, заявил Кузин, потребовав пересчета голосов на всех участках. Он просит провести повторное голосование на участках в Рижском Пушкинском лицее и Рижской классической гимназии.

"Новое Согласие" на выборах в Рижскую думу получило 1,70% голосов.

В свою очередь, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что признанные негодными голоса могут повлиять на распределение мандатов "Согласия" и "Нового Единства". Например, если 320 голосов из 600 негодных были отданы "Новому Единству", а не "Согласию", то первая партия может получить дополнительный мандат, а вторая потеряет уже имеющийся.