“Новое Согласие” решило оспорить результаты выборов в Рижскую думу
Foto: LETA

Партия “Новое Согласие”, не прошедшая в Рижскую думу, решила оспорить результаты выборов в Рижскую думу, сообщает LETA.

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Лидер партии Янис Кузинс в своем заявлении указал, что считает решение ЦИК утвердить результаты выборов в Рижскую думу противоправным.

600 негодных конвертов могли существенно повлиять на результаты выборов, считает “Новое Согласие”. Из-за них может измениться состав депутатов в Рижской думе. Кузин считает, что два участка ограничили волю избирателей, а это нарушает ряд законов, в том числе Конституцию.

Кроме того, несколько избирателей не смогли проголосовать из дома, хотя они подали заявки согласно закону, заявил Кузин, потребовав пересчета голосов на всех участках. Он просит провести повторное голосование на участках в Рижской Пушкинском лицее и Рижской классической гимназии.

“Новое Согласие” на выборах в Рижскую думу получило 1,70% голосов.

В свою очередь, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня заявила, что признынные негодными голоса могут повлиять на распределение мандатов "Согласия" и "Нового Единства". Например, если 320 голосов из 600 негодных были отданы "Новому Единству", а не "Согласию", то первая партия может получить дополнительный мандат, а вторая потерять уже имеющийся.

Как уже сообщалось, на двух избирательных участках - в Рижской Пушкинском лицее и Рижской классической гимназии, были констатированы в сумме более 600 негодных конвертов и бюллетени в них были признаны негодными. Результаты выборов можно оспорить до среды.

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Новое Согласие Выборы в Рижскую думу 2020 ЦИК
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