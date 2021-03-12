Новое требование: в общественном транспорте будет обязательная вентиляция салона во время поездок

Сегодня, 12 марта, с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в стране правительство решило усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер безопасности в общественном транспорте и постановило, что перевозчики должны будут обеспечивать вентиляцию транспортных средств также во время поездок.

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Министерство сообщения представило информативный отчет, в котором говорится, что требования эпидемиологической безопасности в общественном транспорте в целом соблюдаются во время пандемии. В то же время область, которая требует усиления и дополнительных мер контроля, — это несоблюдение ограничений по заполняемости транспортных средств (до 50%) и использование защитным масок.

Для обеспечения нужных требований VSIA "Autotransporta direkcija" и Государственная полиция в сотрудничестве с самоуправлениями и муниципальной полицией будут координировать регулярные проверки и следить за соблюдением требований эпидемиологической безопасности в общественном транспорте. Жителей, которые не соблюдают предписанные меры безопасности, не будут пускать в транспорт и станут высаживать.

В то же время, чтобы снизить риск распространения инфекции Covid-19 и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, операторы общественного транспорта должны будут предусмотреть дополнительные меры безопасности — вентиляцию транспортных средств во время поездок. Для реализации этой дополнительной меры перевозчики должны назначить сотрудника, который будет отвечать за разработку протокола эпидемиологической безопасности, согласование и реализацию предписанных в нем требований.

Как уже сообщалось, 7 декабря 2020 года в Латвии вступили в силу новые ограничения, направленные на ограничение распространения заболеваемости Covid-19. Согласно новым требованиям, количество пассажиров в общественном транспорте не сможет превышать 50% от вместимости транспортного средства. При отсутствии возможности контролировать заполняемость салона, в транспорте должны быть указаны места, которые можно занимать, учитывая дистанцию.