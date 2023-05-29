Новое здание ЛНБ признано охраняемым памятником культуры
Foto: LETA

Здание Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) включено в список охраняемых государством памятников культуры, говорится в постановлении Министерства культуры.

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"Это международно признанный шедевр архитектуры, который рассказывает о латышской культуре миру", - аргументирует свое решение министерство.

Это самое большое и важное общественное здание, построенное в Латвии в 21-м веке. Его цель - способствовать использованию культурного и научного наследия, формируя информированное латвийское общество.

Минкультуры подчеркивает, что ЛНБ - убедительная кульминация творчества и жизни архитектора Биркертса, символ латвийской государственности. На облик монументального здания повлияли архетипические элементы латышской природы и фольклора, латышская этнография, литература и старинное зодчество.

Строительство нового здания ЛНБ, или "Замка света", началось в 2008 году, а официальное открытие состоялось в августе 2014 года.

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