Новоизбранная Рижская дума, возможно, в ближайшее время не сможет приступить к работе, поскольку предстоит суд о результатах выборов.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в четверг отклонила требование партии "Новое Согласие" отменить решение Рижской городской избирательной комиссии об утверждении результатов внеочередных выборов Рижской думы и аннулировать результаты выборов на 97-м и 144-м участках, где было обнаружено более 600 непроштампованных конвертов для голосования, которые были признаны недействительными.

Представитель "Нового Согласия" Янис Кузин после оглашения этого решения сообщил агентству LETA, что намерен подать иск в суд. Если же суд его отклонит, Кузин обратится в Европейский суд по правам человека.

Председатель ЦИК Кристина Берзиня сообщила агентству LETA, что, если кто-то решит обжаловать решения ЦИК в суде, новоизбранная дума не сможет приступить к работе до соответствующего решения суда.

Решения ЦИК можно оспорить в течение трех рабочих дней, подав иск в Административный окружной суд, который должен будет принять решение в течение семи дней со дня получения заявки. Это решение будет окончательным и его уже нельзя будет оспорить.

Как сообщалось, во время выборов Рижской думы на двух избирательных участках, расположенных в Пушкинском лицее и Рижской классической гимназии, обнаружено более 600 непроштампованных конвертов для голосования, которые были признаны недействительными.

Кроме того, некоторые жители Риги, подавшие заявки на голосование на дому, не смогли этого сделать, поскольку к ним не пришли представители избирательной комиссии.

Не вошедшая в Рижскую думу партия "Новое Согласие" оспорила результаты внеочередных выборов в самоуправление, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Лидер "Нового Согласия" Янис Кузин подал в ЦИК заявление, в котором указал, что решение Рижской городской избирательной комиссии об утверждении результатов внеочередных выборов Рижской думы, по его мнению, является незаконным и должно быть отменено.

"Новое Согласие" считает, что обнаруженные во время выборов непроштампованные конверты оказали существенное влияние на результаты выборов как в отношении прошедших в думу партий, так и в отношении прошедших в думу кандидатов в депутаты.

Кузин подчеркивает, что этот факт является ограничением воли избирателей. Кроме того, он указывает на то, что некоторые избиратели не смогли проголосовать по месту жительства, несмотря на то, что подали соответствующую заявку.

Принимая во внимание все вышесказанное, Кузин в заявлении требует отменить решение Рижской городской избирательной комиссии об утверждении результатов внеочередных выборов Рижской думы, аннулировать результаты выборов на 97-м и 144-м участках, где были обнаружены непроштампованные конверты, а также провести голосование на этих участках заново.

Партия также требует пересчитать голоса на всех избирательных участках в Риге, после чего, по результатам пересчета и с учетом серьезности, характера и количества нарушений, возможно, объявить в Риге новые внеочередные выборы.

Партия "Новое Согласие" не преодолела 5-процентный барьер, необходимый для попадания в Рижскую думу, получив поддержку 1,7% избирателей.

Как сообщалось, на двух избирательных участках, расположенных в Пушкинском лицее и Рижской классической гимназии, обнаружено более 600 непроштампованных конвертов для голосования, которые были признаны недействительными.