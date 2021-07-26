Новость из соцсетей о смерти женщины после вакцинации не подтвердилась; Госагентство лекарств призывает сообщать о побочных реакциях

В социальных сетях стремительно распространилась информация о том, что в воскресенье умерла 30-летняя учительница, и якобы ее смерть связана с вакцинацией против Covid-19. Однако Государственное агентство лекарств проинформировало портал Delfi, что никто не сообщал о таком случае, и до сих пор в Латвии ни разу не была констатирована смерть в связи с вакцинацией.

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Государственное агентство лекарств знает о том, что в соцсетях распространяется такая информация, но до сих пор официальное сообщение не получено ни от врача, ни от близких пациента, сказала порталу Delfi специалист по связям с общественностью Госагентства Танита Тамме-Звейниеце.

Госагентство лекарств связалось с автором записи в Facebook и призвала сообщить об этом случае, отправив сообщение о побочных эффектах на интернет-страницу самого агентства. До сих пор в Латвии не было констатировано ни одного летального исхода, связанного с вакцинацией, подчеркивает агентство.

Как показало расследование портала Delfi, новость изначально была распространена в Telegram в некой группе, в которую входят люди, связанные с сектором образования — в том числе, среди них есть противники вакцинации и те, кто отрицает Covid-19. Далее новость ушла и в Facebook. Этой новостью делился в Telegram и священник общины Kristus pasaulei Марцис Йенцитис, который уже ранее распространял недостоверную информацию Covid-19.

Информация, имеющаяся в распоряжении портала Delfi, свидетельствует о том, что женщина была доставлена в Клиническую университетскую больницу Паула Страдиня. Там не могут "не подтвердить, не опровергнуть", что такой случай был в больнице, ссылаясь на Регулу о защите личных данных, которая запрещает лечебному учреждению оглашать информацию об идентифицируемой персоне, пациенте. 25 июля за сутки Центр неотложной медицины Больницы Страдиня оказал помощь 209 пациентам, указали в стационаре. На вопрос, обращалась ли больница в последние дни в компетентные учреждения — Госагентство лекарств или Инспекцию здоровья — в связи с неким умершим пациентом, представитель Больницы Страдиня Янита Вейнберга сказала: "У меня нет информации, что сегодня больница передала на оценку в Государственное агентство лекарств результаты вскрытия умершего пациента".

О побочных реакциях могут сообщать близкие

Государственное агентство лекарств подчеркивает, что обязанность врачей — сообщать обо всех случаях серьезных побочных эффектов, особенно о летальных исходах, если есть подозрения, что смерть может быть связана с вакцинацией. Сообщение могут подать также пациент или близкие.

Тамме-Звейниеце напомнила, что любое сообщение о побочных эффектах Covid-19 тщательно оценивается, чтобы выяснить, есть ли какая-либо связь с вакциной. Если необходимо, к расследованию Госагентство вправе привлечь и специалистов конкретной медицинской сферы, также подобные сообщения оценивает мультидисциплинарная комиссия экспертов.

Требования к отчетности обо всех случаях, также летальных, которые могут быть связаны с употреблением лекарств, появлением побочных эффектах, едины во всех странах ЕС и подпадают по европейское регулирование фарманадзора, подчеркнула Тамме-Звейниеце.

Государственное агентство лекарств — это регламентирующее учреждение, которое дает научную оценку информации, содержащихся в сообщениях, в рамках системы фарманадзора ЕС, как это предусматривают Правила Кабинета министров.

Другие действующие правила Кабинета министров об отчетности и мерах эпидемиологической безопасности предусматривают, что изучение побочных эффектов, связанных с вакцинацией, в Латвии осуществляет Центр профилактики и контроля заболеваний.

Неблагоприятное состояние после вакцинации — это любая реакция организма, которая возникает в течение определенного периода времени после факта вакцинации, но не всегда причина связана с самой вакцинацией. Госагентство лекарств обменивается информацией с Центром профилактики и контроля заболеваний о полученных сообщениях о побочных реакциях, связанных с вакцинами. Госагентства должно отсылать информацию об известных летальных исходах и в Инспекцию здоровья.

Каждое полученное в Латвии сообщение Госагентство лекарств вносит в базу сообщений о побочных реакциях ЕС Eudravigilance, где углубленно, с использованием специальной методики, идентифицирующей статистические сигналы, производится мониторинг информация от всех стран. Как только статистический сигнал идентифицирован, он подвергается тщательной оценке в соответствии с международно признанными методами научной оценки причинно-следственных связей при участии экспертов по фармаконадзору из всех государств-членов ЕС.

Оценка сообщений, внесенных в эту базу данных, проводится специалистами по мониторингу безопасности лекарственных средств каждого государства-члена ЕС, включая латвийских экспертов. Например, в европейских отчетах своевременно был выявлен очень редкий синдром, сопровождающийся тромбоцитопенией, связанный с применением векторных вакцин против аденовируса.

Информация о побочных реакциях на лекарства, о которых сообщается на всей территории ЕС, публично доступна любому гражданину ЕС на этом сайте.

Госагентство лекарств призывает всех жителей Латвии обращаться к своему врачу, если после вакцинации наблюдаются проблемы со здоровьем или есть опасения по поводу побочных реакций. Как врач, так и фармацевт обязаны сообщать о любых побочных реакциях на лекарства, включая вакцины, в Госагентство лекарств. Сообщение также может отправить и сам пациент в электронном виде на сайте Госагенства лекарств — здесь.

Семь случаев ждут оценки

До 25 июля Госагентство лекарств получило 23 сообщения, в которых содержится информация о летальных исходах, которые произошли в течение 2-24 дней после вакцинации. Оценка 16 из 23 сообщений завершена. В семи случаях оценка продолжается, поскольку запрошены результаты вскрытий и иная информация, пояснила Тамме-Звейниеце.

На основании оценки данных, представленных Госагентством лекарств для упомянутых случаев, ни в одном из них наступление смерти не может быть достоверно связано с вакцинацией. По некоторым из зарегистрированных случаев ожидается, что Госагентство получит по запросу дополнительную информацию. Затем информация будет оценена повторно, отметила Тамме-Звейниеце.

Как указывает Госагентств лекарств, чтобы оценить четыре случая, не хватает важной информации о вскрытии, которое всегда необходимо, если есть подозрения, что смерть связана с вакцинацией. В указанных четырех случаях у Госагентства такой информации не было, посколько родственники умершего отказались дать добро на вскрытие.

В остальных случаях смерть наступила в результате множества серьезных хронических заболеваний (инсульт, церебральный инфаркт, инфаркт миокарда). В двух случаях причина смерти — двустороннее воспаление легких (пневмония), вызванная Covid-19.

До 25 июля этого года Государственное агентство лекарств получило всего 1 877 сообщений о побочных эффектах вакцин против Covid-19. В период до 23 июля в Латвии было сделано 1 309 010 уколов, вводящих вакцину — и первую, и вторую дозы.