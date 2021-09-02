Новости на русском языке в эфире LTV7 будут идти до конца года
Foto: F64

Совет по электронным общественным СМИ (SEPLP) поддержал предложение Латвийского телевидения сохранить новости на русском языке в эфире LTV7 до конца года, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кроме того, LTV планирует углубленно изучить возможность в 2022 году создать отдельный кабельный канал для нацменьшинств.

Член правления LTV Иварс Приеде указал, что цель LTV как общественного СМИ — привлечь как можно более широкую аудиторию, в том числе предоставляя объективную и разнообразную информацию для латвийских нацменьшинств независимо от формата и канала. LTV предлагает параллельно старту новой мультимедийной платформы на базе rus.lsm.lv сохранить выпуски новостей в эфире LTV7. То есть, до конца 2021 года в 19:00 по-прежнему в эфире телеканала будут новости на русском.

Как уже сообщалось, осенью 2021 года из эфира LTV7 должны были пропасть новости на русском языке, так как команда телеканала переходит на мультимедийную интернет-платформу rus.lsm.lv. Это решение вызвало критику со стороны политиков и самой редакции, так как приведет к потере более возрастной аудитории, которая смотрит в основном телевидение и не пользуется интернетом.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

LTV
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Снова в школу!
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию