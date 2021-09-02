Новости на русском языке в эфире LTV7 будут идти до конца года

Совет по электронным общественным СМИ (SEPLP) поддержал предложение Латвийского телевидения сохранить новости на русском языке в эфире LTV7 до конца года, сообщает LETA.

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Кроме того, LTV планирует углубленно изучить возможность в 2022 году создать отдельный кабельный канал для нацменьшинств.

Член правления LTV Иварс Приеде указал, что цель LTV как общественного СМИ — привлечь как можно более широкую аудиторию, в том числе предоставляя объективную и разнообразную информацию для латвийских нацменьшинств независимо от формата и канала. LTV предлагает параллельно старту новой мультимедийной платформы на базе rus.lsm.lv сохранить выпуски новостей в эфире LTV7. То есть, до конца 2021 года в 19:00 по-прежнему в эфире телеканала будут новости на русском.

Как уже сообщалось, осенью 2021 года из эфира LTV7 должны были пропасть новости на русском языке, так как команда телеканала переходит на мультимедийную интернет-платформу rus.lsm.lv. Это решение вызвало критику со стороны политиков и самой редакции, так как приведет к потере более возрастной аудитории, которая смотрит в основном телевидение и не пользуется интернетом.