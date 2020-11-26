Новости в WhatsApp? В Латвии СМИ на русском языке чаще интересуют женщин 55+ с высшим образованием

Лондонское агентство коммуникаций Zinc Network провело опрос "Аудитория русскоязычных СМИ в Латвии, Литве и Эстонии? Как ее понять? Чего она хочет?". Выяснилось, что в Латвии основная аудитория— женщины (54%) с высшим или техническим образованием (86%). Половина — старше 55 лет, возраст еще трети — 35-54 года.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Латвии больше половины потребителей масс-медиа на русском языке (61%) живет в Риге и под Ригой, а каждый пятый — в Латгалии.

Кроме русскоязычных СМИ, два из трех опрошенных в Латвии также читают, смотрят или слушают медиа на латышском языке, лишь каждый третий — на английском. В Литве практически вся аудитория русскоязычных СМИ использует также СМИ на литовском.

Основное внимание русскоязычная аудитория уделяет передачам и статьям, которые заставляют задуматься (76%), им нравится, когда СМИ не боятся освещать сложные и деликатные темы, рассказывают о происходящем в Латвии, дают информацию, которой хочется поделиться с близкими, и профессионально формируют материалы. В Литве гораздо больше, чем в Латвии и Эстонии интересуются международной повесткой дня и гораздо меньше — российской.

Чем старше человек, тем больше его интересуют новости, чем моложе — тем чаще он отдает предпочтение развлекательному содержанию. Аудитория всех трех стран Балтии чаще всего ищет информацию в интернете (95%), следующее по популярности — телевидение, радио и печатная пресса (64%). Причем, если в интернете русскоязычная аудитория чаще отдает предпочтение независимым каналам информации, то по телевидению чаще потребляет цензурируемые.

Самые популярные сети для поиска новостей — Youtube и Facebook. В Латвии для передачи и получения новостей намного активнее, чем в Литве и Эстонии, используется WhatsApp - через него обмениваются ссылками и узнают актуальную информацию от собеседников. Молодежь предпочитает получать информацию в Instagram.

Исследование было презентовано медиааналитиком Уиллом Робертсом на конференции Baltic Centre for Media Excellence "Качественная журналистика на русском языке в Балтии. Как расширить горизонты?".