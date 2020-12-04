В связи с вступлением в силу новых ограничений, связанных с Covid-19, муниципальное предприятие Rīgas satiksme временно прекращает в некоторых привычных для рижан местах продажу по выходным э-талонов на проезд в общественном транспорте столицы.

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Как пояснили Delfi в Рижской думе, с субботы, 5 декабря, по выходным и праздничным дням будет прекращена продажа э-талонов в торговых местах, где возможно скопление народа — например, в магазинах Maxima, Rimi и киосках Narvesen.

При этом отмечается, что билеты на выходных по-прежнему можно будет купить в автоматах по продаже э-талонов, на конечных остановках маршрутов Rīgas satiksme, в центрах обслуживания клиентов (по предварительной записи), а также непосредственно у водителя общественного транспорта.