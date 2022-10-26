Новые коалиция и Сейм: Мурниеце может возглавить МВД, а Кучинскис стать спикером парламента

С началом более интенсивной фазы переговоров о формировании правительственной коалиции на этой неделе, когда планируется достичь договоренностей о конкретных задачах и должностях, наметилось возможное распределение должностей в правительстве и Сейме, хотя еще предстоят дискуссии, свидетельствуют обобщенные агентством LETA публично прозвучавшие и неофициальные данные.

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Коалицию в 14-м Сейме планируют сформировать "Новое Единство", "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение, и наибольшее количество должностей согласно принципу пропорциональности получит "Новое Единство". В новом парламенте у этой партии 26 мест, у "Объединенного списка" (ОС) — 15, у Нацобъединения — 13, что дает коалиции 54 голоса.

Ожидается, что "Новому Единству" как победителю выборов будет доверено руководство правительством, а это, учитывая предыдущую практику, означает, что партия не будет иметь права на пост председателя парламента, который достанется второй набравшей больше всего голосов партии, то есть ОС.

Если предположить, что, включая должность премьер-министра, председателя Сейма и планируемую новую должность министра по вопросам климата, коалиция должна распределить 16 должностей, то "Новое Единство" может претендовать на семь, ОС — на пять, а Нацобъединение — на четыре.

Официально претенденты на конкретные должности пока не обсуждались, но некоторые упоминаются в этом отношении чаще, чем другие.

Пост премьер-министра в новом правительстве может сохранить Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), и почти нет сомнений, что министром иностранных дел останется Эдгар Ринкевич.

Пост министра финансов также традиционно принадлежит партии премьер-министра, и в настоящее время наиболее реальным кандидатом на эту должность считается Арвил Ашераденс, председатель "Нового Единства". Еще один кандидат на этот пост — политик "Нового Единства" Эвика Силиня.

Ее имя также упоминается в связи с руководством другими министерствами, например, Министерством внутренних дел. Однако в кулуарах как более реальный кандидат на пост министра внутренних дел упоминается нынешний спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацобъединение).

Распределение так называемых силовых ведомств — министерств внутренних дел, обороны и юстиции — необходимо сбалансировать между партнерами по коалиции, поэтому ожидается, что Минобороны может возглавить Раймонд Бергманис (ОС), уже занимавший этот пост.

Ранее упоминалось, что пост спикера Сейма может быть предложен Инесе Либине-Эгнере ("Новое Единство"), однако для обеспечения баланса между партнерами маловероятно, что две из трех высших политических должностей в стране будут доверены одной партии. Поэтому более вероятно, что Либиня-Эгнере получит возможность возглавить Министерство юстиции.

Спикером Сейма партнеры по будущей коалиции видят бывшего премьер-министра Мариса Кучинскиса (ОС).

Должность министра охраны среды и регионального развития, которая по предложению "Нового Единства" может быть преобразована в должность министра регионального развития и дигитализации, в политических кулуарах прочат избранному в Сейм мэру Адажи Марису Спринджуксу (ОС). Министром благосостояния может стать бывший министр здравоохранения Анда Чакша ("Новое Единство"), а Наурис Пунтулис (Нацобъединение) останется на посту министра культуры.

"Новое Единство" также может претендовать на пост министра образования и науки, и в этой связи также упоминается Арвил Ашераденс, поскольку он возглавлял комиссию по образованию, культуре и науке в 13-м Сейме. В этом случае, как уже упоминалось, пост министра финансов может занять Силиня.

До сих пор ни один из партнеров не проявил интереса к Министерству здравоохранения.

Наименее ясно в настоящее время распределение министерств так называемого хозяйственного блока — Министерства сообщения, Министерства земледелия, Министерства экономики и планируемого Министерства энергетики и климата.

Неофициально сообщалось, что Кариньш не хочет видеть в правительстве на посту министра земледелия представителя Нацобъединения Каспара Герхардса, так как он не участвовал в выборах.

Если за отрасль транспорта будет отвечать ОС, то наиболее реальными кандидатами на пост министра сообщения являются избранные в Сейм предприниматель Андрис Кулбергс и Эдгар Таварс, бывший парламентский секретарь Министерства сообщения.

Пост министра экономики может сохранить Илзе Индриксоне (Нацобъединение), а в качестве кандидата на пост нового министра энергетики и климата упоминается нынешний руководитель канцелярии премьер-министра Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), который избран в парламент.