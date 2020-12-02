Новые налоги, зарплаты и пенсии: Сейм принял госбюджет Латвии на 2021 год

В среду, 2 декабря, рекордно долгих дебатов Сейм Латвии принял бюджет на 2021 год. Депутаты обсуждали статьи расходов и доходов восемь дней, или 78 часов. Портал Delfi обобщим самые главные поправки к нормативным актам.

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Согласно макроэкономическим прогнозам, под влиянием Covid-19 валовый внутренний продукт Латвии в сравнительных ценах в 2020 году снизится на 7%. В следующем году экономический рост возобновится. Предполагается, что рост ВВП составит 5,1% в 2021 году, в 2022 и 2023 годах ВВП будет расти на 3,1%, говорится в аннотации к законопроекту о бюджете.

Расходы консолидированного бюджета 2021 года прогнозируются в размере 10,76 млрд евро, доходы — в размере 9,58 млрд евро. Поступления в основной бюджет запланированы в размере 6,68 млрд евро, расходы — в размере 7,84 млрд евро. Доходы специального бюджета запланированы в размере 3,15 млрд евро, а расходы — в размере 3,17 млрд евро.

Доходы бюджета 2021 года по сравнению с бюджетом 2020 года, предположительно, уменьшатся на 328 млн евро, а расходы вырастут на 744 млн евро. Дефицит бюджета планируется в размере 3,9% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Минимальная зарплата, необлагаемый минимум и налоги

С 1 января 2021 года в Латвии размер официальной минимальной зарплаты повысится с 430 до 500 евро. Работник, который получает минимальную зарплату, после выплаты налогов будет зарабатывать на 50 евро больше. Также с нынешних 1200 до 1800 евро будет повышен порог, до которого применяется дифференцированный необлагаемый подоходным налогом минимум.

Ставка подоходного налога с населения при доходе до 20 004 евро в год составит 20%, от 20 004,01 евро до 62 800 — 23%, а от 62 800,01 — 31%.

По данным Центрального статистического управления, в Латвии в третьем квартале 2020 года насчитывалось 793 тысяч работников и 35,5 тысяч работодателей. В июне 2020 года в Латвии насчитывалось 138 тысяч человек, получающих минимальную зарплату (430 евро) или меньше: 112,7 тысяч человек работали в частном секторе и 22,6 тысяч человек — в общественном секторе.

Обязательные социальные взносы

Кризис подчеркнул необходимость усиления социальной защиты тех, кто работает по альтернативным налоговым режимам. Поэтому с июля 2021 года эти лица должны будут платить обязательные социальные взносы. Нынешний режим патентной платы планируется сохранить только для пенсионеров и лиц с 1-й и 2-й группами инвалидности.

С 2021 года на один процентный пункт — с 35,09 до 34,09% — будет снижена ставка обязательных взносов государственного социального страхования. Для сотрудников соцналог составит 10,5%, а для работодателей — 23,59%.

Утверждены также изменения для тех, кто работает по налоговому режиму микропредприятий. Плательщиком налога с микропредприятия сможет быть только его владелец, а за сотрудников налоги на рабочую силу нужно будет платить в общем порядке.

Минимальный доход, пенсии и соцпособия

Изменения к закону "О социальной безопасности" предусматривают, что с будущего года гарантированный минимальный доход составит 109 евро для первого или единственного члена домохозяйства, а на каждого следующего члена семьи — 76 евро. Порог минимального дохода малоимущей семьи составит 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для следующих.

Пособие соцобеспечения для лиц, достигших пенсионного возраста, но не имеющих пенсии, а также инвалидов составит 109 евро, для инвалидов с детства — 136 евро, для инвалидов 1-й группы будет применяться коэффициент 1,4, для инвалидов 2-й группы — 1,2. Неработающим инвалидам первой и второй групп будет полагаться доплата в размере государственного пособия соцобеспечения.

Минимальная база пенсии по инвалидности и старости составит 136 евро, для инвалидов с детства — 163 евро. Для детей до семи лет в случае потери кормильца государственное пособие соцобеспечения составит 136 евро, начиная с семи лет — 163 евро.

В случае смерти безработного пособие на погребение назначается и выплачивается в трехкратном размере государственного пособия социального обеспечения, то есть 327 евро.

Судьба микропредприятий

Со следующего года режим налога с микропредприятия сможет использовать только сам владелец микропредприятия, за сотрудников налоги нужно будет платить в соответствии с общей процедурой, что обеспечит работникам социальную защиту.

К работникам плательщиков налога с микропредприятия, которые будут зарегистрированы до конца этого года, общий налоговый режим планируется применять с 1 июля следующего года.

Из действующего регламента планируется исключить лимит заработной платы для сотрудников плательщика налога с микропредприятия, который на данный момент составляет 720 евро в месяц.

Изменения предусматривают, что со следующего года плательщиком налога с микропредприятия не сможет стать плательщик налога на добавленную стоимость, получить статус плательщика налога с микропредприятия не смогут также общества с ограниченной ответственностью.

Ожидается, что с 1 января следующего года ставка налога с микропредприятия для оборота до 25 000 евро в год будет составлять 25%, а для оборота, превышающего эту сумму, ставка налога планируется в размере 40%.

Законопроект предусматривает сохранение текущего распределения налога: 80% налога составят взносы государственного социального страхования, 20% — подоходный налог с населения.

В настоящее время на микропредприятии может работать максимум пять сотрудников, их зарплата не может превышать 720 евро в месяц. При обороте до 40 000 евро ставка налога составляет 15%, а при обороте более 40 000 евро — 20%.

Налог на служебные легковые авто и фуры

С 1 января будет повышена налоговая ставка на легковые транспортные средства предприятий. В зависимости от объема мотора они вырастут в среднем на 3 евро, однако, если объем превышает 3000 кубических сантиметров, к ним будет применяться новая ставка в размере 82 евро.

Кроме того, со следующего года эксплуатационный налог на грузовые автомобили будет рассчитываться на основании содержания углекислого газа в выхлопе их мотора.

Таким образом, если масса автомобиля составляет от 3,5 до 12 тонн, налог на автомобиль будет связан с уровнем выбросов по классу эмиссии EURO. Если полная масса транспортного средства превышает 12 тонн, то будет учитываться также число осей автомобиля. Авторы поправок отмечают, что новые правила позволят добиться "более чистого и дружественного использования грузовиков при перевозках".

В свою очередь, налог на прицеп впредь будет рассчитываться только по массе и числу осей. Прежний пункт, учитывавший также параметры тянущего этот прицеп автомобиля, будет вычеркнут.

Сниженная ставка НДС и повышенная ставка акциза



Еще на три года продлен срок применения сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5% на свежие фрукты, ягоды и овощи.

Такое решение принято для того, чтобы уменьшить административное бремя и устранить возможности интерпретаций применения налога, а также стимулировать развитие садоводства и овощеводства, уменьшить теневую экономику, увеличить легальный оборот в этом секторе рынка и содействовать росту потребления фруктов и овощей.

Сейм не поддержал предложение оппозиции на время пандемии отменить НДС на медицинские и гигиенические маски для лица.

Акциз на табачные изделия в течение следующих трех лет ежегодно будет увеличиваться на 5%, налогом будут облагаться также жидкости, используемые в электронных сигаретах.

Дополнительные деньги на зарплаты медикам

Существенные средства в следующем году будут выделены сфере здравоохранения. На повышение зарплат медикам будет выделено 183 млн евро. Планируется также повышение заработной платы учителей, на что в следующем году будет дополнительно выделено 33,3 млн евро, а в 2022 году и последующие годы — 49,1 млн евро.

В сфере благосостояния дополнительное финансирование в размере 95,7 млн евро предназначено для обеспечения гарантированного минимального дохода для нуждающихся лиц.

10,5 млн евро будет выделено для укрепления деятельности Бюро омбудсмена, учреждений судебной системы, Государственного контроля, Конституционного суда и других независимых институтов. 8,91 млн евро планируется направить на поддержку выхода общественных СМИ с рекламного рынка и выполнение общественного запроса в коммерческих электронных СМИ.