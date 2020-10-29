Новые ограничения по Covid — уже с этой пятницы: что нужно знать

Продолжая попытки ограничить стремительное распространение Covid-19 в Латвии, правительство на этой неделе приняло решение ввести более жесткие ограничения на собрания людей на частных и публичных мероприятиях. Они вступают в силу в пятницу, 30 октября. Принят и ряд решений, касающихся, в частности, удаленного обучения. Помимо этого, актуальными остаются и прежние правила социального дистанцирования и ношения масок, дополненные условиями о штрафах.

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Delfi обобщил все важные на данный момент ограничения, которые законопослушный латвиец должен соблюдать.

На частных мероприятиях — максимум 10 человек

Первое и самое важное из нововведений — с пятницы на частных мероприятиях как внутри помещений, так и на улице смогут собираться не более десяти человек. Ранее на частных мероприятиях внутри помещений могли собираться до десяти человек, а вне помещений — до 100 человек.

В свою очередь на публичных мероприятиях как в помещениях, так и на улице смогут собираться до 300 человек. Ранее в местах проведения публичных мероприятий и предоставления хозяйственных услуг в помещениях могли собираться до 300 человек, а вне помещений — до 1000 человек.

В маске — даже на персонализированном месте

Как и ранее, в помещениях, где проводятся публичные мероприятия, зрителям должны предоставляться фиксированные сидячие места. Кроме того, зрители должны обязательно надевать маски.

Напоминаем также, что в общественных местах уже введено обязательное ношение масок (кроме детей в возрасте до 13 лет). Это касается торговых мест (в том числе, супермаркетов, бензоколонок, почтовых отделений и других мест, где идет торговля), железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Маски нужно надевать в музеях, выставочных залах, библиотеках, в том числе работникам этих учреждений, если они не отделены от посетителей физическим барьером.

Штраф за неиспользование маски — с 20 ноября

В четверг, 29 октября, депутаты Сейма концептуально поддержали поправки к закону об управлении ситуацией с распространением Covid-19, предусматривающие введение штрафа за неношение масок в общественных местах, где этого требуют нормативные акты.

Согласно нововведениям, с 20 ноября полиция получит право оформлять в отношении "масочного нарушителя" денежных штраф в размере от 10 до 50 евро.

Что стоит помнить про маски

Напоминаем, что самое главное на данный момент правило — ношение маски. Ее следует надевать:

в общественном транспорте

в такси — пассажирам и водителю, если не установлен специальный барьер, разделяющий их

на автовокзалах, железнодорожных станциях, в аэропортах

в магазине, аптеке, на почте, заправке и других торговых местах, расположенных в помещениях

в музее, библиотеке, выставочном зале, концертном зале, кинотеатре и аналогичных местах

в церквях

при оказании услуг в помещениях, если нельзя соблюсти дистанцию в два метра, не имеется отделяющих барьеров, а время пребывания превышает 15 минут.

посетителям парикмахерских и салонов красоты, за исключением случаев, когда проводятся процедуры, непосредственно связанные с лицом клиента

Маску для лица могут не использовать:

дети в возрасте до 13 лет

люди с очевидными нарушениями двигательной способности, затрудняющими надевание маски

люди с нарушениями психического здоровья, которые не способны сами пользоваться маской

лицо, которое уже переболело Covid-19 (в таком случае при себе должны быть документы, подтверждающие это).

Учеба в вузах — удаленно до конца года

Лекции в высших учебных заведениях до конца года будут проводиться удаленно. Что касается практических занятий, то правительство постановило, что они все же могут проводиться очно — с обязательным соблюдением строгих мер предосторожности.

Кроме того, правительство продлевает дистанционное обучение для учеников 7-12-х классов до 15 ноября. Это требование распространяется и на образование по интересам.

Личные занятия — только в индивидуальном порядке

До 6 ноября коллективные занятия в секциях и кружках нужно будет проводить удаленно. Личные занятия можно будет проводить только в индивидуальном порядке. Отменены межрегиональные проекты и мероприятия, которые могут привести к распространению инфекции на территории Латвии.