Новые правила: в Риге станут реже косить газон, а тротуар нельзя будет посыпать чистой солью

В целях более экологичного отношения к окружающей среде в Риге поменяют требования к уходу за территориями. Новые правила коснутся сбора листьев, стрижки газонов и уборки снега. Изменения еще предстоит утвердить на заседании Рижской думы.

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Стрижка газона

Новые требования станут более благоприятными для поддержки устойчивости и биоразнообразия. Теперь стрижка газонов на застроенных и на незастроенных территориях будет происходить по-разному.

На застроенной территории, как и прежде, газон нужно будет косить везде, длина травы не должна превышать 20 сантиметров.

На незастроенной территории газон нужно будет косить хотя бы два раза в год, до 30 июня и 15 сентября текущего года. При этом длина травы не должна превышать 20 сантиметром в двух метрах от общественной проезжей части, парковок, тротуаров, пешеходных дорожек и площадей, а также в четырех метрах от границ территории.

Также планируется определить, что городские луга — это озеленения, а значит за ними нужно ухаживать согласно правилам по уходу за озеленениями.

Сбор листьев

Сейчас листья нужно собирать сразу после того, как они нападали. По новым правилам их можно будет собирать до 31 октября или измельчать весной следующего года, до 31 апреля.

При этом нельзя допускать, чтобы листья или ветки накапливались на общественной проезжей части, на тротуарах и дорожках, на детских и спортивных площадках, в зонах отдыха, а также на автостоянках и в двух метрах от них.

Планируется установить порядок централизованного сбора мешков с листьями с 15 октября по 30 ноября.

Чистка снега

Планируется, что тротуары больше не нужно будет полностью освобождать от обледенения – такое требование чрезмерно и приводит к избыточному использованию соли. В новых правилах четко определено, как обеспечить безопасное передвижение пешеходов, убирая снег с тротуаров и покрывая их нескользящими материалами.

Во время снегопада и обледенения тротуары нужно будет очищать не менее, чем на 50% от их общей ширины, но не менее, чем на 1,5 метра в ширину. Это позволит создавать снежные валы по краям тротуаров, что снизит потребность в вывозе снега.

Как и прежде, каждый день зимой уборочные работы должны проводиться до 8.00 утра. Создание снежных валов на подъездных дорогах разрешено только в тех случаях, когда вдоль общественной проезжей части, подъездной дороги и стоянки есть отдельный пешеходный тротуар, и это не мешает движению транспорта. Снежные валы запрещено создавать на пешеходных переходах и перекрестках, или ближе, чем в 5 метрах от пешеходных переходов и перекрестков.

В качестве нескользящих материалов запретят использовать чистый солевой материал, вместо него можно будет посыпать тротуары смесью песка и соли, в которой концентрация соли не больше 20%. Также можно использовать мелкую стружку, согласовав это со специалистом по обслуживанию ливневок. Чтобы уменьшить пылевое загрязнение, с тротуаров нужно собрать твердый противоскользящий материал, как только в нем отпадет необходимость.

Также планируется оказать поддержку управляющим территорией и обеспечить их бесплатными 50 кг песка.

Принудительный уход за территорией

Новые правила определяют, как будет происходить принудительный уход за территорией, если владельцы не следят за своим имуществом.

Если собственность и прилегающие к ней территории находятся в ненадлежащем состоянии, можно будет потребовать от владельцев устранить проблему в указанные сроки до наложения административного штрафа. Если территория не будет очищена, самоуправление Риги выполнит эту задачу самостоятельно и выставит владельцам счет.

Решение об уходе в принудительном порядке принимает Административная инспекция. Сейчас разрабатываются процедуры для организации этого процесса. Скоро новые правила могут опробовать в местах, где есть проблемы со сбором мусора, а уже зимой планируется широко использовать их для улучшения уборки снега.