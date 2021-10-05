Новые правила въезда в Великобританию: отменена "система светофора"
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С 4 октября 2021 года поменяли правила въезда в Великобританию. "Систему светофора" заменит красный список стран, в которых уровень заболеваемости Covid-19 особенно высок, — сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Латвии.

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Въезд из остальных стран упростят для полностью вакцинированных путешественников, они смогут попасть в Великобританию без теста на Covid-19. PCR тест по прибытию в страну по-прежнему должны делать все путешественники. Также всем необходимо заполнять Passenger Locator Form не раньше чем за 48 часов перед въездом в страну.

Те, кто не прошел полную вакцинацию, как и прежде должны будут сделать тест не ранее чем за три дня до въезда в Великобританию. Информация о подходящих видах тестов доступна здесь.

Невакцинированные путешественники должны будут соблюдать 10-дневный карантин после въезда в страну, а также сделать PCR тесты на второй и восьмой день пребывания в стране.

Подробнее о правилах въезда в Великобританию можно узнать здесь.

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Source

rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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пандемия Covid-19 Великобритания
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