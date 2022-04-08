Новые санкции: российским и белорусским предприятиям запрещены грузовые автоперевозки в ЕС

Европейский союз утвердил пятый пакет санкций против России и Беларуси. В транспортной сфере российским и белорусским автотранспортным предприятиям будет запрещено производить грузовые автоперевозки, в том числе, транзитные в ЕС. Также судам под российским флагом будет запрещено заходить в порты ЕС, сообщило агентство LETA со ссылкой на Министерство сообщения.

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Производить грузовые автоперевозки по территории ЕС, в том числе, и транзитные, запрещено всем автотранспорпортным предприятиям, зарегистрированным в России и Беларуси. К тому же санкции предусматривают ограничения на импорт различных товаров, которые экспортирует Россия или у которых российское происхождение, в том числе, на уголь и иные виды твердого ископаемого топлива.

Латвия вместе со странами-соседями является одним из инициаторов принятия этого санкционного пакета. Министр транспорта Талис Линкайтс ("Консервативные") удовлетворен тем, что страны ЕС, наконец, смогли прийти к соглашению, подчеркнув, что Латвия готова немедленно реализовать принятые решения, введя ограничения на перевозки грузов из России и Беларуси автомобильным и морским транспортом, а также как закрыть латвийские портв для российских судов.

Принимая во внимание возможные ответные шаги, Линкайтс призывает латвийских перевозчиков внимательно следить за решениями в этой сфере и обеспечить возврат автомобилей из России и Беларуси в страны ЕС.

"При едином и твердом ответе ЕС, мы, вводя новые санкции, можем оказать достаточное давление на Россию и добиться ощутимых результатов в борьбе за демократию и свободу в Украине", — заявил Линкайтс.

Некоторые исключения в новом санкционном пакете будут касаться товаров первой необходимости, таких как сельскохозяйственные и продовольственные товары, гуманитарная помощь и почтовые услуги.

Новые ограничения стали уже пятым пакетом санкций, принимаемых в ответ на военную агрессию режима президента России Владимира Путина . Решение Европейского союз вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном вестнике ЕС. Требования к портам и автомобильному транспорту должны быть выполнены в течение семи дней с момента опубликования решения.