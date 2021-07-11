Новые штаммы и коллективный иммунитет. Эпидемиолог Юрий Перевощиков — о том, ждать ли осенью третьей волны Covid-19

Латвия продолжает бороться с Covid-19. А вирус продолжает бросать вызовы. Добьемся ли мы коллективного иммунитета к осени? Насколько опасен новый дельта-штамм? Грядет ли третья волна и станет ли обязательная прививка условием возвращения детей в школу? Когда изобретут лекарство от коронавируса? На эти и другие вопросы ведущей передачи "Действующие лица" радио LR-4 Ольги Князевой и журналиста портала Delfi Полины Элксне отвечает эпидемиолог Юрий Перевощиков.

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— Сейчас главная задача — добиться коллективного иммунитета к началу осени. Ранее называлась цифра 70%, сегодня чуть меньше. Добьемся ли мы этого показателя и почему именно о такой цифре привитых идет речь? К примеру для коллективного иммунитета при краснухе надо 68-80%, а для кори — 95%.

— Мы должны четко понимать что такое коллективный иммунитет. Это не математическая сумма каких-то индивидуальных иммунитетов людей, которые привитые или переболели. Это феномен, когда большая часть населения иммунна, и инфекция больше не может распространяться. Потому что низкая вероятность того, что человек, который заразен, может встретиться с человеком, который может воспринять эту инфекцию. [Процент, необходимый для коллективного иммунитета] зависит от того, насколько заразна каждая конкретная болезнь. Корь — очень высокозаразное инфекционное заболевание. Доказано, что один больной корью может заразить до 18 человек в помещении, если они не привиты. Поэтому для кори необходимо достигнуть высокого процента, чтобы эта вероятность встречи и заражения была минимальна. У Covid-19 заразность намного ниже, чем у кори — один больной может заразить до 4 человек. Это называется репродуктивный коэффициент. И при таком коэффициенте, чтобы люди не заражали друг друга, привитых и переболевших должно быть 70%.

Но мы знаем, что вакцина не может в настоящий момент использоваться для детей до 12 лет. Мы ждем дальнейших клинических испытаний и может быть дети войдут в эту группу.

— Почему так важен вопрос детей? Что это дает?

— Пока мы ждем, позволят ли использовать вакцину для детей до 12 лет, если одна часть населения не может быть привита и не переболела, это означает, что другая часть населения (взрослые) должны привиться в большем количестве. Поэтому сейчас ученые четко не могут сказать какой коллективный иммунитет нужен. Но чем больше привитых будет, тем лучше. И очень важно, чтобы как можно больше людей было защищено из групп риска. Тогда будет ниже уровень госпитализации и смертности.

— В Латвии заболеваемость идет на убыль, а в Эстонии за неделю выросла более, чем на 30% из-за Дельта-штамма. Россия, Англия, Израиль говорят о третьей волне. Правда ли, что дельта настолько заразен, что его можно подхватить буквально проходя мимо больного?

— Изначально заразность штамма, который был в Ухане составляла 3-4 человек на носителя. Следующий штамм, который был более заразный, пришел из Великобритании, мы его называли "кентским" штаммом [сейчас его называют Альфа-штамм]. Он очень в короткие сроки стал доминирующим во многих странах, не только в Европе. Сейчас на смену приходит следующий штамм ["индийский", Дельта-штамм], который на 40-60% более заразен, чем предыдущий. Это дает возможности вирусу хорошо приспособиться.

Это один из факторов, который влияет на рост заболеваемости в ЕС. К сожалению, если мы посмотрим на статистику последних недель, то снижение, которое было в Европе, уже остановилось, достигнув плато, и мы видим рост случаев заболевания. Высокий рост наблюдается в Португалии и Кипре (за две недели на Кипре заболеваемость выросла в 5-6 раз).

Если мы вспомним наш "принцип светофора", то на Кипре уже достигнуты такие показатели, что нужно подумать о мероприятиях по социальному дистанцированию, которые направлены на защиту населения. Мероприятия по социальному дистанцированию отменены во многих странах, и это способствует распространению заболеваемости. Но страны, где достигнут хороший уровень вакцинации, например, Великобритания, об этом особо не беспокоятся. Не очень хорошо, что заболеваемость выросла, но смертность там увеличилась незначительно. Другой пример — Россия. Там очень низкий охват вакцинации, группы риска не защищены, и рост заболеваемости связан с высоким ростом смертности.

— Правительство и население спрашивает, когда нам готовиться к третьей волне? Будет ли какая-то вспышка как и в прошлом году осенью?

— Никто стопроцентно не может знать что когда будет. Европейский центр профилактики заболеваний делает неутешительный прогноз: те факторы, которые я назвал — более заразный вирус [Дельта-штамм], который интенсивно распространяется по Европе и снижение мероприятий по дистанцированию — могут привести к более раннему росту заболеваний, что мы видим уже в разных странах. Это не только названные Кипр и Португалия, но еще Великобритания, Испания и даже некоторые наши соседи показывают умеренный рост заболеваемости.

Не обязательно ждать осени. Конечно мы все устали от мероприятий, которые проводились в течение года, но все таки осторожность никто не отменял. Если мы контактируем с больным человеком и достаточно близко, нет гарантии, что мы не заразимся.

— Может ли этот вирус мутировать так, что нынешние прививки не смогут нас защитить от новых штаммов? Может быть как с гриппом придется каждый год разрабатывать новые вакцины?

— Это важный вопрос. Все вирусы условно можем разделить на две группы. Первая — вирусы, которые никогда не меняются. От той же кори прививки те же, что и 30 лет назад. Они содержат тот же штамм вируса, что и сейчас. Также и от бешенства.

Но есть вирусы, которым свойственно меняться. И к сожалению, коронавирус является одним из них. Теоретически такое изменение возможно в будущем, но не сейчас.

По каждому новому штамму проводится много исследований. И нужно понять, на самом ли деле те антитела, которые были выработаны на предыдущую инфекцию или на вакцинацию, способны нейтрализовать, инактивировать конкретный новый штамм. Результаты показывают, что да. Несколько в меньшей степени, но способны. А следовательно вакцина эффективна и по-прежнему защищает большую часть людей, ее получивших.

— Сейчас срок действия сертификата для переболевших Covid-19 — всего полгода. У сертификата для вакцинированных срок открытый. Так сколько действует вакцина и когда латвийцам понадобится ревакцинация?

— Этот вопрос остается открытым. Нет доказательств, что именно сейчас нужно проводить ревакцинацию, менять состав вакцины. Срок действия сертификата по вакцинации на текущий момент неограничен. К консенсусу в этом вопросе пришли ученые и политики Евросоюза. Сертификат после заболевания — здесь другие данные. Срок полгода выбран потому, что мы видим: у переболевших иммунитет снижается и нет гарантии, что человек не заболеет вновь. Но это не является незыблемым распоряжением, все меняется в зависимости от тех данных, которые будут доступны.

— Какие прогнозы, насколько с нами останется коронавирус. Это будет сезонная болячка как грипп?

— На этот вопрос сейчас никто не даст ответа. Можно лишь сказать, что, чем быстрее население будет защищено от этого вируса, тем меньше у него возможностей распространяться. Чем больше будет распространяться вирус, тем больше появится новых мутаций (а иногда они бывают весьма удачными для вируса, помогая ему выжить).

Вакцинация позволит вирусу не распространяться и не мутировать. Если мы не достигнем коллективного иммунитета, то это будет постоянная угроза новых мутаций и нужно будет вводить дополнительные меры — ревакцинацию, модифицированные вакцины против данных штаммов. Но на сегодняшний момент это лишь предположения.

— Почему нельзя получить сертификат тем, кто имеет антитела, но не проходил тест на Covid-19? Например, когда в семье болели все, а на коронавирус проверялся только один член семьи? Или если человек, возможно, болел бессимптомно?

— Эта тема волнует очень многих. Когда готовились к введению сертификата, стоял вопрос о том, а не стоит ли использовать данные проверки иммунитета на наличие антител как один из факторов, чтобы выдать документ человеку как переболевшему лицу. Но Европейский центр профилактики и контроля за заболеваниями, который является ведущим учреждением, где работает много специалистов высокого ранга, сделал вывод: тестов много, они не унифицированы и не дают гарантию, что не будет ложно-позитивных результатов. И что самое главное — мы не можем по серологическому тесту сделать заключение: на самом ли деле человек был заражен, а если заражен, то когда. Поскольку сертификат для переболевших ограничен по сроку действия, выдать его по наличию антител невозможно.

В то же время Европейская комиссия говорит: если нам удалось договориться о быстрых антигенных тестах, то нужно найти возможность стандартизировать подход и к серологическим тестам, которые проверяют иммунитет. И, возможно, если что-то в этом плане изменится, установку пересмотрят.

— И все же вакцина против Covid-19, которая сделана в течение года, не прошла достаточного срока клинических испытаний. А тут грядет обязательная вакцинация. С учетом рисков, которые люди берут на себя, не смущает ли этот факт эпидемиологов?

— То, что вакцина не прошла испытаний до ее утверждения, — это "утка", дезинформация. Требования к лекарственным препаратам и вакцинам жестко регламентированы. И не пройдя клинических испытания и регистрации, ни одна вакцина не может быть применена. А почему это случилось в течение года — потому что на это дело были брошены все средства ЕС, выделен отдельный фонд, чтобы параллельно проводить испытания 1, 2 и 3 фазы. Мы знаем, какое количество людей-добровольцев требуется, чтобы прошли испытания, и это было достигнуто. Здесь все было доказано в течение года. Для других вакцин, может быть, потребуется больше времени.

Для сравнения: представьте себе садовника, который должен убрать большой сад. Один он будет делать это полгода. Если направить 20 садовников, дать им технику и организатора, то это будет сделано в кратчайшие сроки.

— Но американец Питер Доши, научный сотрудник университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, уверяет, что хоть вакцина и разрешена к применению, она не получила одобрения ВОЗ. Это может случиться только в 2022 году.

— Повторю: вопрос регистрации лекарственных средств жестко регламентируется и проведенные клинические испытания полностью соответствуют [требованиям]. Есть несколько нюансов: за полгода нельзя узнать насколько снижается заболеваемость (мы за этим наблюдаем), насколько будет эффективна данная вакцина против новых штаммов, и мы не знаем об очень резких реакциях, которые может вызвать эта вакцина (это может быть один случай на миллион вакцинированных). Но мы знаем, что ни к одному клиническому испытанию миллион добровольцев привлечен не будет.

— То есть вы считаете, что рисков, которые человек берет на себя, нет?

— К зарегистрированным вакцинам выдвигались такие же требования, которые выдвигались к любому медикаменту. И эти требования были выполнены. Любой производитель может продолжать наблюдения и испытания. Но они не связаны с изначальной целью вакцинации. Было доказано, что вакцина эффективна и это мы видим на практике. Как я сказал, есть некоторые аспекты, за которыми нужно наблюдать, но это может длиться и два, и десять лет. Штаммы меняются, и какая будет эффективность вакцин при них — ни одно клиническое испытание сегодня не скажет.

— У нас достаточная доля противников вакцинации, которые еще активно агитируют других, "разоблачая" состав вакцин и последствия вакцинации. Если говорить откровенно: какие самые серьезные побочные явления до сих пор были зафиксированы у привитых? Были ли констатированы случаи смерти?

— Во всем мире работает система фармаконадзора за препаратами. Если больной обратился к врачу и возникает подозрение, что у него возникло заболевание или жалобы, возможно связанные с вакцинацией, то врач обязан сообщить об этом. И в Латвии это также работает: мы знаем сколько поступило сообщений от клиницистов на сегодняшний момент. Я посчитал сколько сделано прививок и сколько сообщений: 5 случаев на 10 000 сделанных прививок. Меньше 0,1%. И это очень редкие состояния.

Конечно, после каждой прививки могут быть реакции. И не совсем приятные для человека — температура, боль в мышцах, головная боль. Даже есть необходимость на следующий день после прививки взять больничный лист и остаться дома. Но очень серьезное бывает редко.

Конечно, были случаи, когда сообщалось, что человек умирает после сделанной прививки. Есть медицинская комиссия при Агентстве лекарственных средств, которая созывает специалистов высокого уровня, лучших профессоров Латвии. Они оценивают, что произошло с человеком, его симптоматику, результаты вскрытия и делают заключения связана [смерть] с прививкой или нет. До сих пор не было информации, которая бы подтверждала хотя бы один случай смерти, связанный с вакцинацией. Мы не может ничего исключать в будущем, но сегодня таких случаев нет.

Важно учесть: не всегда то, что происходит после вакцинации имеет причинно-следственную связь с прививкой. Вакцинация не может излечить человека от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний. Люди продолжают умирать от этих болезней даже после вакцинации. Но если есть подозрение, что это вызвано вакциной — нужно сообщать.

Мы проводили одно исследование — изучали общее количество смертей среди популяции соответствующих возрастных групп и сколько было случаев смерти через месяц-два после вакцинации. Мы не увидели, что у привитых вероятность умереть выше. Она даже ниже.

— Прививка не спасает от заражения, а только дает шанс на более легкое течение болезни. Как тогда добиться коллективного иммунитета, если привитый человек все равно может быть заразен?

— Клиническими и эпидемиологическими исследованиями доказано, что там, где проводится вакцинация, заболеваемость снижается очень резко. И снижается уровень госпитализации людей. Привитый человек заражается в гораздо меньшей степени и реже попадает в стационар.

Что происходит с человеком, который несмотря на вакцинацию заразился? В ходе исследования выяснили сколько вируса выделяется в носоглотке у людей, прошедших вакцинацию, и у людей, кто заразился без вакцинации. Оказывается, что количество вируса в организме вакцинированного человека в разы меньше. У такого человека меньше возможности его распространить, кого-то заразить. Привитый человек может болеть бессимптомно, без кашля (обычно кашель помогает вирусу распространяться в обществе). Это тоже говорит, что он заразит гораздо меньшее количество людей. В странах, где больше привитых, болеют меньше.

— Главный вопрос родителей, которые ждут, пойдут ли дети этой осенью в школу: может ли появиться требование обязательной вакцинации и для детей, старше 12 лет, которые захотят учиться очно? Как вообще дети болеют?

Тема детей волновала эпидемиологов с самого начала, потому другие респираторные заболевания очень связаны с детскими коллективами. Все вспышки гриппа начинаются в детских коллективах, а потом распространяются в обществе. С данными вирусом нашли другую закономерность. Клинически дети болеют гораздо меньше, и складывалось такое впечатление, что взрослые болеют, подвергаются госпитализации и даже умирают. А у детей случаев меньше.

Но были проведены дополнительные серологический исследования — собирались мазки у взрослых и детей. И первые данные во Франции и Великобритании неожиданно показали, что коронавирус гораздо чаще в мазках выделяется как раз таки у детей, чем у взрослых, хотя внешне ребенок выглядит здоровым.

В Латвии была рабочая группа, которая занималась серологическими исследованиями. Они проверял антитела у тех людей, у которых не было в анамнезе случая заболевания. Оказалось, что встречаемость антител у детей в возрастной группе до 19 лет гораздо выше, чем у взрослых. Это означает, что дети соприкасались в течение последнего года с инфекцией чаще, чем взрослые.

Мы видим, что дома заражаются родители, мы видим, случаи заражения в детском саду. При этом ребенок оставался здоровым. И впоследствии, когда мы стали проводить молекулярные анализы штаммов, обнаружилось, что штаммы у родителей и в детском саду — одинаковые. Это означает, что ребенок, будучи визуально здоров, приносил вирус в семью. Напрямую доказательств не было, но в отдельных случаях дети являлись переносчиками инфекции между семьей и коллективом. Поэтому с точки зрения эпидемиологии охват вакцинации был бы совершенно необходим в тех коллективах, где дети встречаются и где инфекция может распространяться.

Это даст массу преимуществ. Привитые люди могут неограниченное время находится рядом друг с другом, не используя средств защиты. Учителям тоже нужно прививаться, потому что все таки очень часто вспышки происходили в детских коллективах.

— Когда появится прививка для детей до 12 лет?

— Сейчас проводятся клинические испытания и предполагается, что к осени. Нет оснований считать, что вакцина не работает у детей. Как я уже говорил, ни один препарат не будет зарегистрирован, если он не прошел клинические испытания. Это юридический процесс.

— Тестируются ли прививки на беременных и кормящих? И нет ли вообще противопоказаний для их вакцинации?

— Беременность сама по себе является риском осложнения как для матери, так и для плода. Тестирование на беременных женщинах не проводилась. Но политика прививок существует. Потому что эпидемиологам известны не только клинические данные, но и состав вакцин, и их механизм действия. И физиологически нет оснований думать, что данная вакцина (исходя из ее состава) может вызвать какие-то побочные реакции, но в любом случае нужно консультироваться с врачом.

— Когда появится лекарство от Covid-19? Ранее говорилось, что в разработке находится около ста препаратов.

— Периодически возникают сообщения, что есть новый препарат. Мы хорошо знаем, что есть препараты против гриппа, которые хорошо работают и помогают уменьшить тяжесть заболевания. И излечить пациента от гриппа. Но вот четко вписать, что это препарат эффективен и его можно использовать [от Covid-19], таких данных я пока что не видел.