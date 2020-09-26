Новые случаи Covid-19 связаны с очагами на предприятиях Kuldīgas tekstils и Forevers
Foto: LETA

Почти все новые случаи заболевания Covid-19, выявленные в пятницу, связаны с очагами на предприятиях Kuldīgas tekstils и Forevers, а также в образовательных учреждениях, сообщает LETA.

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Представитель Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая сообщила, что из 29 случаев 23 связаны с известными эпидемиологам очагами. 6 случаев связаны с Kuldīgas tekstils, три случая с Forevers. Ещё 12 случаев связаны с распространением вируса в образовательных учреждениях.

Как уже сообщалось, ещё два новых заражения коронавирусом связаны с прибытием людей с Украины.

По данным LETA, на данный момент суточный рекорд по числу новых случаев Covid-19 был в апреле - 48 человек.

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