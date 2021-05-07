Новые случаи Covid-19 в Латвии: лидируют Рига, Даугавпилс и Елгава

За последние сутки больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Даугавпилсе, а также Вентспилсе и Елгаве, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг в Латвии было выявлено 1036 новых случаев Covid-19, скончались 19 человек. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Риге — за сутки коронавирусом заболели 282 человека.

В Даугавпилсе выявлено 52 новых случаев Covid-19, в Вентспилсе и Елгаве — по 34, в Лиепае — 27, в Гулбенском и Талсинском краях — по 25, в Зилупском крае — 22, в Юрмале — 21, в Резекне — 20.

За последние 14 дней в Риге зафиксировано 2752 новых случая Covid-19, в Елгаве — 350, в Даугавпилсе — 264, в Лиепае — 205, в Тукумском крае — 192, в Юрмале — 171, в Резекне — 166, в Огрском крае — 147, в Талсинском крае — 140. В Наукшенском, Неретском и Вайньодском краях за последние 14 дней новых случаев заболевания не было зафиксировано.