Новые тесты на Covid-19 по слюне планируется использовать для скрининга в группах риска
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Анализы для определения наличия "Covid-19" по слюне планируется использовать для проведения скринингов и целевого тестирования в группах риска, например, среди медиков, работников социальных учреждений, работников отрасли логистики и магазинов, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

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Он подчеркнул, что тесты для определения наличия вируса по слюне позволяют обследовать более широкий круг людей, поскольку такой анализ взять проще.

В Кулдиге, где такие тесты были опробованы впервые, 1,1% взятых образцов слюны показали наличие вируса. Аналогичное тестирование проходит в Даугавпилсе, где в сотрудничестве с E.Gulbja laboratorijа планируется его продолжить.

По словам Перевощикова, этот способ тестирования пока на стадии апробации, и многое зависит от логистики.

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LETA

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LETA
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