Новых кладбищ в Риге не будет, акцент сделают на развитие кремации

Смертность в текущем году хотя и немного снизилась, но все равно остается высокой, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Где хоронить людей?

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Исполняющий обязанности начальника Управления рижскими кладбищами Гинтс Зела в информационной программе "Новый день" рассказал, что создание нового кладбища — весьма дорогое удовольствие для самоуправления, и это проблема всех больших городов. Учреждение заинтересовано в более эффективном использование имеющихся ресурсов, а также в развитии кремации, сообщает Rus.LSM.

За шесть месяцев текущего года в Латвии зарегистрировано 15 719 летальных исходов, что на 1294 случая смерти или на 7,6% меньше, чем в первом полугодии прошлого года, когда наблюдался значительный рост смертности. Сейчас в столице два открытых кладбища — место для захоронения здесь может получить любой рижанин. Старые же кладбища можно использовать при наличии там семейных захоронений, рассказал Зела.

"Это большой вопрос Риги, ведь создавать кладбище очень дорого, смертность растет, мы заинтересованы в развитии кремации", — отметил он.

Однако вопрос кремации и погребения в урнах можно считать урегулированным лишь в тех случаях, если близкие почившего делали все по закону — через официальную регистрацию в самоуправлении. Случается, близкие решают сами захоронить прах или развеять, например, над морем — это невозможно контролировать и требует доработки определенных нормативов, указал он.

Специалисты подчитали, что Яунциемское кладбище "прослужит" еще лет 10-15 лет, открыто и Болдерайское кладбище. Потом управление подумает или о новом месте, или законным путем попытается использовать нынешние ресурсы более эффективно, рассказал Зела, добавив, что неухоженные на протяжении 20 и более лет могилы переходит в имущество муниципалитета и передаются для дальнейшего захоронения.