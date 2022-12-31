Новый год во мгле. Вечером субботы местами на востоке страны образовался туман
Foto: DELFI

Вечером последнего дня 2022 года — на востоке страны — образовался туман, сообщила агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

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Видимость составляет всего от 200 до 500 метров. Такая видимость сохранится до середины ночи 1 января.

В отдельных местах туман может быть очень густым. Это может повлиять на ежедневный ход событий — привести к задержке рейсов, усложнить условия вождения и потребовать более длительного времени в пути.

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