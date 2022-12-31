Новый год во мгле. Вечером субботы местами на востоке страны образовался туман

Вечером последнего дня 2022 года — на востоке страны — образовался туман, сообщила агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Видимость составляет всего от 200 до 500 метров. Такая видимость сохранится до середины ночи 1 января.
В отдельных местах туман может быть очень густым. Это может повлиять на ежедневный ход событий — привести к задержке рейсов, усложнить условия вождения и потребовать более длительного времени в пути.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.