Новый год во мгле. Вечером субботы местами на востоке страны образовался туман

Вечером последнего дня 2022 года — на востоке страны — образовался туман, сообщила агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Видимость составляет всего от 200 до 500 метров. Такая видимость сохранится до середины ночи 1 января.

В отдельных местах туман может быть очень густым. Это может повлиять на ежедневный ход событий — привести к задержке рейсов, усложнить условия вождения и потребовать более длительного времени в пути.