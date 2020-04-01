Новый коронавирус затронул уже 52 самоуправления

К списку затронутых новым коронавирусом самоуправлений присоединилась Валка и Балдоне, сообщает агентство LETA. Лиепая стала одним из лидеров по заболеваемости Covid-19.

В Лиепае число заболевших достигло 11-20 человек. Больше всего зараженных SARS-CoV-2 в Риге - от 101 до 250 человек, затем идет Юрмала - от 21 до 50 человек и Елгава, где заболели от 11 до 20 человек.

В Бабите, Озолниеках, Кекаве, Саласпилсе, Гаркалне и Огре число заболевших от шести до десяти.

За прошедшие сутки в группе старше 60 лет 19 новых заболевших, в группе от 50 до 59 лет - 18 новых случаев. Как и прежде, меньше всего больных установлено в группе до 19 лет, где всего 24 зараженных.

Согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), больше всего больных Covid-19 в возрастной группе от 30 до 39 лет - 125 человек. Среди жителей от 40 до 49 лет констатированы 90 больных.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки медики выявили 48 новых больных Covid-19. Всего в Латвии 446 заболевших новым коронавирусом. Из них 27 человек госпитализированы и три в тяжелом состоянии. 25 марта ЦПКЗ объявил, что в Латвии началась местная трансмиссия заболевания. По мнению инфекциониста Уги Думписа, главными разносчиками болезни являются молодые люди - “сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают старших, сидящих дома”. Это свидетельствует о том, что эпидемия находится в ранней стадии.