Новый министр экономики: нужно понимать, что "чрезвычайная ситуация" может стать обыденностью

"Однозначно ясно, что в нынешней ситуации мы не можем фокусироваться только на инструментах краткосрочного преодоления экономического кризиса. Уже сегодня нужно думать о всеобъемлющих решениях, которые позволят вернуть экономический рост, а также использовать возможности в новой мировой экономике", — заявил новый министр экономики Латвии Янис Витенбергс.

Одновременно с этим он призвал латвийцев быть готовыми "к тому, что так называемая чрезвычайная ситуация станет обыденностью", поэтому отметил, что местным предпринимателям придется приспосабливаться к новым условиям ведения бизнеса.

"Нужно модулировать сразу несколько сценариев развития и подобрать самые подходящие инструменты стимулирования экономики", — пояснил Витенбергс.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, Витенбергс ранее успешно руководил комиссий Сейма, отвечающей за вопросы народного хозяйства, среды и регионов. "Он знает сферы ответственности отрасли и нужды, поэтому он сможет незамедлительно подключиться к работе правительства", — указал Кариньш. К тому же у него уже есть доступ к государственной тайне, так как он был членом комиссии Сейма по Национальной безопасности.

Сам Витенбергс указал, что собирается продолжить дела, начатые предыдущим министром экономики Ральфом Немиро, из-за которых последний, возможно, лишился должности. Новый министр готов и дальше работать над вопросом компонента обязательной закупки, рассекречиванием сделки о продаже Parex, и вопросом создания терминала сжиженного газа в Скулте.