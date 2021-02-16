Новый план Минздрава: на Covid-19 начнут регулярно проверять педагогов, парикмахеров и торговцев

Во вторник, 16 февраля, правительство концептуально одобрило идею Минздрава о пересмотре политики тестирования на Covid-19. Как сообщили Delfi в министерстве, в ближайшее время будет введено регулярное бесплатное тестирование представителей тех профессий, которые связаны с контактированием с большим числом людей.

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В частности, речь идет о работниках образовательных учреждений, работниках сферы общественного транспорта, специалистах сферы ухода за красотой и представителях торговой отрасли.

Чтобы обеспечить регулярный скрининг, Минздрав намерен расширить возможности сдать оплачиваемый государством тест на Covid-19: будет увеличено число пунктов сдачи анализов, расширено тестирование на дому, а также задействованы семейные врачи. Появятся и дополнительные возможности сдать анализы по выходным дням.

На прошлой неделе в будние дни использовалось 74% возможностей тестирования на Covid-19, а в выходные — 37%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На прошлой неделе по рабочим дням в среднем делалось 12 009 анализов в день, а возможности тестирования позволяют взять 16 300 проб. Таким образом, было использовано 74% возможностей тестирования.