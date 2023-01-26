Новый порядок освобождения от экзаменов: врачи недовольны

Теперь, по словам Вейде, таким пациентам придется идти к специалистам повторно, а до этого — записаться на прием к семейному врачу, чтобы получить направление. Очереди [к специалистам] тем временем становятся все длиннее — два, три месяца и даже больше.

Вейде отмечает, что многим родителям придется прибегать к услугам платных врачей, чтобы получить освобождение для ребенка. "Новая система неудобная, не быстрая, и не надежная", — говорит Вейде.

Некоторым родителям уже удалось получить освобождения для своих детей, но для тех, кто этого еще не сделал, со вторника правила станут более строгими.

Учительница, которая попросила остаться анонимной, рассказывает историю своего ученика:

"У меня был разговор с мамой, у ребенка дисграфия, доказано, что он не силен в математике, умный мальчик, но не может… Мать не хочет брать освобождение от экзаменов, потому что для этого нужно состоять на учете у психиатра, а мальчик хочет поступать в кадетское училище и для этого не должен там числиться".

Мама мальчика хочет, чтобы он получил хотя бы меры поддержки — возможность сдавать экзамены в другой комнате и дополнительное время. Но в июле изменились и правила поддержки — ее можно получить только с заключением государственной медико-педагогической комиссии. В Латвии такая комиссия всего одна, и девятиклассники со всех концов Латвии должны успеть к ней попасть, рассказывает педагог.

Идея усилить требования к освобождению от экзаменов появилась после того, как некий родитель предоставил информацию о школе, в которой более половины учеников получили освобождение от экзаменов, объясняет руководитель отдела общеобразовательных экзаменов Национального центра содержания образования Каспарс Шпуле.

В связи с этим инспекция здоровья пришла к выводу, что выдача освобождений от государственных экзаменов – большая нагрузка на семейных врачей. При этом Шпуле признает, что в ходе проверки выяснилось, что большинство освобожденных школьников действительно долгое время находились под наблюдением врачей.

На вопрос о том, успеют ли все школьники из регионов выехать к специалистам, чтобы получить освобождение, Шпуле ответил, что школы получили информацию об изменениях в нормативных актах еще в начале учебного года, а до 24 января, когда новые правила вступили в силу, многие успели получить освобождения от семейного врача, которые будут действовать и в этом году.

Усиление правил также не обсуждалось с ассоциациями поддержки пациентов, признает руководительница Латвийской ассоциации аутизма Лига Берзиня.