Новый порядок выписывания лекарств позволил латвийским пациентам тратить вполовину меньше денег

С введением нового порядка выписывания компенсируемых лекарств платежи пациентов в мае уменьшились на 52% с 2,16 млн евро до 1,02 млн евро, а производители снизили цены на более чем 300 медикаментов, рассказала сегодня на пресс-конференции представитель Государственного агентства лекарств Дита Окмане.

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Новый порядок, введенный с 1 апреля, предусматривает, что врач указывает в рецепте активное вещество лекарства, а не название конкретного медикамента, а аптека выдает пациенту самое дешевое лекарство.

В апреле из-за этих изменений платежи пациентов уменьшились на 47% с 2,11 млн евро до 1,11 млн евро, а в целом за два месяца экономия составила 2,14 млн евро.

Затраты пациента на один рецепт сократились с 6,08 до 4,75 евро.

На 120,3 тыс. евро в месяц уменьшились и расходы государства, и сэкономленные средства будут использованы на компенсации инновационных медикаментов, сказала Окмане.