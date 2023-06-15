Новый военный полигон: Сейм одобрил срочный законопроект
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Сейм Латвии концептуально поддержал срочный законопроект о создании военного полигона "Селия". Документ устанавливает специальную правовую основу для создания полигона и всей сопутствующей инфраструктуры.

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Законопроект также наделяет военный полигон "Селия" статусом объекта национальных интересов. Планируется, что все связанные с созданием полигона заявления и вопросы будут рассматриваться государственными и муниципальными органами, а решения должны будут приниматься в приоритетном порядке и в кратчайшие сроки.

Также закон предусматривает установление сервитута государства на частные земли, которые окажутся в зоне создания полигона и его инфраструктуры. Сервитут будет установлен до тех пор, пока земля не будет отчуждена в соответствии с требованиями закона об отчуждении недвижимости, необходимого для нужд общества.

Предполагается, что Минобороны за 30 дней до начала работ должно будет проинформировать собственника недвижимости о том, что установлен сервитут на принадлежащую ему землю и на ней начнутся работы по строительству инфраструктуры военного полигона.

Планируется, что приступить к вырубке деревьев и кустарников, а также к проведению всех остальных необходимых работ на отчуждаемой частной территории министерство будет иметь право после того, как будет принято решение о размере справедливой компенсации владельцу земли.

Планируется, что закон о создании военного полигона "Селия" вступит в силу на следующий день после его обнародования.

Также Сейм концептуально поддержал законопроекты, предусматривающие регулирование развития инфраструктуры уже действующих военных полигонов.

Чтобы изменения вступили в силу, они должны быть рассмотрены в Сейме еще во втором – окончательном – чтении.

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