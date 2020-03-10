NRA: МВД Латвии использует для бухгалтерии российскую программу
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Министерство внутренних дел Латвии с 2006 года пользуется российской системой электронного документооборота "ДоксВижн". Этой же программой пользуется ФСБ и правительство России, что может быть риском для безопасности Латвии, пишет Neatkarīgā rīta avīze.

На приобретение, обновление и обслуживание программы за 14 лет потрачено почти полмиллиона евро. В Латвии программа продается с названием DocsVision. Последний договор с МВД на сумму 192 540 евро был заключен в мае прошлого года. Поставщиков услуги было два — Instead и E-pasaule, но в обоих случаях выгодополучатель один — некий Станислав Бервячонок ( в случае E-pasaule вместе с неким Максимом Третьяковым). Эти данные Neatkarīgā выяснила в базе данных Lursoft.

Журналистам удалось связаться с представителями E-pasaule и спросить, не может ли получиться такая ситуация, что "ДоксВижн" попадет в Латвии "в немилость". Те ответили, что пока ничего не говорит о такой возможности, хотя гарантий дать нельзя, если вспомнить ситуацию с антивирусом Kaspersky, который несколько лет назад был назван источником угрозы для западных стран.

Разработчик "ДоксВижн" работает под этим же названием в Санкт-Петербурге, где находится его центральный офис. Среди его 1500 клиентов — правительство России, Центробанк, госпредприятия, министерства и городские администрации. Как отмечает издание, фактически ФСБ России и МВД Латвии связаны общей электронной системой, что несомненный риск для государственной безопасности. Любой разработчик может оставить для себя лазейки, через которые может иметь доступ ко всем данным, обрабатываемым его программой.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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