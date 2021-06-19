НСЗ сообщает о сложностях с верификацией "ковид-сертификатов" в приложении Covid19Verify

Как заметил портал DELFI, наблюдаются сложности с верификацией цифровых сертификатов Covid-19 в мобильном приложении Covid-19Verify. О технических проблемах, связанных с цифровыми сертификатами Covid-19, сообщает также представитель НСЗ Эвия Шталберга. Проблемы были замечены еще в пятницу, 18 июня.

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Наблюдаются сложности с проверкой цифровых сертификатов Covid-19 в мобильном приложении Covid-19Verify. Люди, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19 или получили первую дозу вакцины Vaxzevria, после которой прошло 22 дня, что позволяет считать человека вакцинированным, получили неисправное уведомление о сертификате в приложении Covid-19Verify. Однако при проверке QR-код на сайте covid19sertifikats.lv он работает.

На данный момент в Евросоюзе зарегистрировано четыре вакцины от Covid-19: вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNTech, вакцина от Moderna, разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca вакцина Vaxzervria и вакцина Janssen. На данный момент по всему миру ведется работа над разработкой около 200 вакцин, о чем свидетельствуют данные, опубликованные Центром профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщалось ранее, вакцинацию от Covid-19 завершили 25,18% жителей Латвии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. За прошедшие сутки вакцины от Covid-19 получили 13 589 человек, в том числе первую дозу — 2719, вторую — 9262, а 1608 человек привились вакциной Johnson & Johnson (J&J), которая вводится один раз.

Со вторника, 15 июня, пользователям устройств Apple доступно мобильное приложение Covid19Verify для проверки или сканирования QR-кодов "ковидных" сертификатов. Одновременно мобильное приложение Covid19Verify уже подано на утверждение в Google Play Store, чтобы его можно было использовать и на устройствах, работающих на Android.