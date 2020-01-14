Нужна рабочая виза: латвийскому ветеринару не дали спасать животных в Австралии

Ветеринар Янис Бейнерт вернулся из Австралии обратно в Латвию. Спасать животных его не пустили: для работы, даже волонтерской, в Австралии нужна рабочая виза. Об этом он рассказал Latvijas Radio.

Ветеринар признал, что поехал без какого-то четкого плана. Он надеялся вступить в какую-нибудь волонтерскую дружину ветеринаров, но оказалось, что иностранец не может так просто стать волонтером, не имея рабочей визы.

Он пробыл в Австралии три дня и, по его словам, понял, что ситуация еще хуже, чем ему казалось. "То, что мы тут видим, знаем и смотрим в новостях — какая-то десятая часть того, что действительно происходит. Это полная катастрофа", — говорит он.

О своем поступке Бейнерт не жалеет и надеется оформить все необходимые документы и снова поехать в Австралию. Своему примеру он призывает следовать и других ветеринаров.

Как сообщалось 10 января, ветеринар Янис Бейнерт из Латвии отправился в Австралию спасать гибнущих от пожаров животных. Его коллега Диана Роменкова рассказала, что он собрался спонтанно.

"Янис приехал ко мне во вторник вечером на такси, уже готовый ехать. Звал меня с собой. Я сказала, что я не могу так внезапно сорваться, за несколько часов, но он сам уже все решил. Сказал, что у него такое чувство, что если он это не сделает, то что-то в мире устроено неправильно… И уехал. Купил в интернете билеты и отправился туда, толком не зная, что делать дальше. В четверг он добрался до Сиднея, купил местную карточку и позвонил домой и мне, чтобы мы не волновались. Он провел в дороге больше 40 часов, летя через Амстердам и Китай", — рассказала Диана.