NVD больше не будет публиковать информацию о количестве госпитализированных больных Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Отныне Национальная служба здравоохранения (NVD) не будет публиковать статистику лечения пациентов с Covid-19 в стационарах, сообщили агентству LETA в учреждении.

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В NVD пояснили, что заболеваемость Covid-19 значительно снизилась и в стационарах больше не наблюдается сильно изменчивая динамика числа инфицированных пациентов.

Однако если ситуация изменится, публикация статистики в социальных сетях будет восстановлена.

В настоящее время с актуальной информацией о заболеваемости коронавирусом можно ознакомиться в еженедельных материалах Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о распространении острых инфекций верхних дыхательных путей, гриппа и Covid-19. SPKC делится этой информацией на своих страницах в соцсетях и на сайте центра.

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