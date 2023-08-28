"О них должна заботиться Россия". Вайдере раскритиковала отсрочку для граждан РФ на два года для сдачи экзамена

Наивно предполагать, что если срок сдачи экзамена по латышскому языку для проживающих в Латвии граждан России продлят, и через два года они заговорят по-латышски. Если срок продлят, то на несколько лет, заявила в эфире передачи Preses klubs на TV24 доктор экономических наук, депутат Европейского парламента (ЕП) от "Нового Единства" Инесе Вайдере, говоря о принятом на закрытом заседании 22 августа решении правительства, которое предусматривает разработку Министерством внутренних дел (МВД) поправок к Закону об иммиграции. Об этом пишет Latvijas avīze.
"Если сейчас что-то отложат и скажут, что через два года все будут говорить по-латышски — это наивно! Конечно, если отложат, то отложат на несколько лет", — заявила Вайдере.
По мнению европарламентария, о гражданах России должна заботиться Россия, а не Латвия, и нужно было сообщить, как будет проходить процесс выдворения из страны, если истек срок постоянного ВНЖ.
"Если такой закон приняли, то нужно было немедленно разработать механизм — сразу показать: если закон не будет соблюден, то, пожалуйста, граждане России… Ну, Россия должна заботиться о гражданах РФ, а не Латвия должна заботиться о пособиях и пенсиях для российских граждан. Тогда еще нужно было показать, как будет происходить этот процесс, как люди, которые ненавидят эту страну, как они покинут ее? Такого механизма нет и отсрочка ничего не решит. Поэтому я очень скептически отношусь к этому нереалистичному закону", — пояснила Вайдере.
Политик добавила, что уже с самого начала очень скептически относилась к поправкам к Закону об иммиграции.
"Были разные разговоры о людях… Ну что там требовать от 70-летнего, 80-летнего человека, чтобы он знал язык?! Но в 1990 году, когда мы вернули свободу, этим людям было 40 лет. И тогда можно было выучить языки. А если он за это время не выучил, значит, он эту страну не любит, многие даже ее ненавидят. Я не знаю, нужен механизм, как разобраться с этим. В любом случае, я действительно не думаю, что у человека, который не любит эту страну, должен остаться доступ ко всем пособиям, пенсиям и всему остальному", — заявила депутат ЕП.
Ранее сообщалось, что во вторник, 22 августа, Кабинет министров на закрытом заседании, дал задание МВД подготовить поправки к Закону об иммиграции. Поправки будут предусматривать, что те граждане России, которые до 1 сентября не сдадут экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС, смогут получить временный ВНЖ на два года и за это время сдать экзамен.
Принятые в прошлом году поправки к Закону об иммиграции со 2 сентября 2023 года аннулируют автоматический ПМЖ бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России после 2003 года. Чтобы оформить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, нужно подать в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) ряд документов, в том числе документ о владении государственным языком на уровень от А2 и выше. Документ должен быть выдан не позднее 1 февраля 2001 года, поэтому многим из тех, кого коснулись поправки, нужно сдавать экзамен по латышскому языку.
Те, кто не сдаст экзамен, могут сделать еще одну попытку, а если снова не получится, можно попробовать подать документы на временный вид на жительство. Однако получить его могут только те, у кого есть близкие родственники в Латвии и кто хотя бы три месяца до подачи документов работал в Латвии.
Временный ВНЖ выдается также "по гуманным соображениям", однако понятие довольно размыто и не имеет четко выраженных критериев, каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке. Стоит также учитывать, что с временным ВНЖ нельзя получать социальные пособия и большинство бесплатных медицинских услуг.
По данным PMLP, всего под действие нынешней редакции Иммиграционного закона подпадают 25 316 граждан России, которые до этого были гражданами или негражданами Латвии.