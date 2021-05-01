Обе прививки от Covid-19 получили более 52 000 жителей Латвии
Foto: LETA

По данным Национальной службы здравоохранения, процесс вакцинации от "Covid-19" в Латвии завершили более 52 000 человек.

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Первую вакцину на данный момент получили 255 667 человек, а закончили процесс вакцинации 52 103 человека, в том числе 155 человек, которые были вакцинированы однократной вакциной Johnsons&Johnson.

За прошедшие сутки прививки получил 8661 человек, в том числе 2009 завершили процесс вакцинации.

Менее половины вакцинированных вчера составили люди старше 60 лет, примерно четверть - люди с хроническими заболеваниями. Активно прививались также сотрудники образовательных учреждений и оперативных служб.

В пятницу половина вакцинированных получили вакцину Pfizer/BionTech, четверть - вакцину Moderna, 20% - вакцину AstraZeneca, а 22 человека получили вакцину производства Johnson&Johnson.

С понедельника в Латвии вакцинируются в среднем 8 275 человек в день, а за последние семь дней - в среднем 6 845 человек в день.

Всего с начала процесса вакцинации в Латвии первую вакцину получили 13,5% населения, процесс вакцинации завершен у 2,75% населения.

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LETA

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