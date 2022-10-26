Объединение экономистов и президент выступают за реформу модели правительства

Объединение экономистов предлагает реформировать модель правительства как в процессе его формирования, так и дальнейшей работы, заявил президент Объединения экономистов Ояр Кехрис на конференции "Государственная стратегия Латвии и общественно-политический консенсус", организованной Объединением экономистов в сотрудничестве с канцелярией президента.

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Кехрис отметил необходимость улучшения в государственном управлении - в законодательной, исполнительной власти, потому что действующая модель правительства не отражает приоритеты правительства, есть риск слабых министров, а также не отражены горизонтальные связи между министерствами.

Более современной моделью, по мнению Объединения экономистов, стала бы следующая. Формирующим правительство партиям следовало бы выделить для реализации от трех до пяти приоритетов до следующих выборов. На основании предложенных партиями приоритетов премьер-министр предложил бы им примерно 10 общих приоритетов и модель их реализации.

Из числа кандидатов, предложенных партиями, премьер-министр затем выбрал бы министров, за компетенцию которых он будет нести ответственность, и предложил их президенту на утверждение. В настоящее время министры более серьезную ответственность несут перед своей партией, чем перед премьер-министром, отметил Кехрис.

Министры подготовили бы декларацию Кабинета министров, уточнив план достижения приоритетов. После этого Сейм одобрил бы модель правительства, предложенную премьер-министром и поддержанную президентом.

Инструментами премьер-министра также могли бы стать комитеты Кабмина, возглавляемые министрами соответствующих секторов, в которых бы принимались основные решения, что сделало бы заседания Кабинета министров более формальными, объяснил Кехрис.

Кроме того, Объединение экономистов предлагает ввести должности министров по особым задачам, посты государственных министров, которые бы отвечали за конкретные направления. В то же время это не означало бы увеличения количества министерств, так как одно министерство могло бы обслуживать нескольких министров.

Таким образом можно достичь более эффективного и компетентного принятия решений, правительство станет более политически ответственным, профессиональным и компетентным, а партии смогут проявить себя в выполнении своих обещаний, сказал Кехрис.

Президент Эгил Левитс, в свою очередь, заявил в ходе дискуссии, что в стране есть несколько сфер и проблем, в которых вообще отсутствует государственная политика, и нет ответственных государственных чиновников в таких областях, как энергетика, вопросы климата, демография, коммуникация, квалификация людей, цифровая политика, антикризисное управление.

Президент также высказал мнение, что этими направлениями могли бы управлять ответственные политические деятели как первого, так и второго уровня, как это было в 1990-е годы. Таких политработников можно было ввести уже при формировании коалиции.

По мнению Левитса, партии должны договориться о том, кому надлежит стать политическими чиновниками первого уровня и формировать новые министерства, а кому - чиновниками второго уровня - государственными министрами или вице-министрами, как это было в довоенной Латвии. Задачи вице-министра заключалась бы в управлении определенными отделами в министерстве, ответственными за определенную область. Таким образом, вице-министр внешне был бы политическим лидером определенного сектора, но без отдельного министерства.