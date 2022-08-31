Объединение студентов: отказ от бюджетных и платных мест в ВУЗах рассеет социальное неравенство

В начале переход на систему доплат студентам вместо бюджетных и платных мест в ВУЗах может вызвать возмущение, однако эта модель рассеет социальное неравенство и позволит увеличить поток средств в систему высшего образования, заявила в эфире программы Латвийского Радио-4 «Подробности» вице-президент Латвийского объединения студентов Ласма Лига Рейса. Об этом пишет rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министерство образования и науки рассматривает вариант отказа от бюджетных и платных мест обучения в вузах, введя вместо этого софинансирование расходов на образование для большинства студентов. Целью предложения является постепенный переход в течение 7-10 лет на полностью бюджетное высшее образование.

"В начале это может вызвать возмущение. Может показаться, что это шаг назад, поскольку бюджетных мест больше не будет, но если мы посмотрим на картину в целом, то это хороший план, как двигаться к финансируемому государством высшему образованию, постепенно снижая уровень доплат. Эта модель не только рассеет социальное неравенство, но и позволит увеличить поток средств в систему высшего образования", — считает Ласма Лига Рейса.

"После консультации со студентами могу сказать, что концептуально мы эту идею поддерживаем, но продолжаем вести переговоры с Минобразования по поводу различных факторов риска и неясностей", — отметила вице-президент объединения.

В частности, это касается повышения порога сдачи централизованных экзаменов, чтобы квалифицироваться для получения софинансирования.