"Объединенный список" назовет своих кандидатов на министерские посты на следующей неделе

"Объединенный список" официально назовет своих кандидатов на министерские посты в будущем правительстве на следующей неделе. Об этом заявил представитель партии, депутат Сейма Марис Кучинскис в интервью программе TV3 "900 секунд".

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Он сообщил, что до сих пор кандидаты на все министерские посты еще не ясны, потому что Кришьянис Кариньш, который руководит процессом формирования правительства, решил сначала разработать проект декларации Кабинета министров, за создание которого отвечают 14 рабочих групп.

Сегодня второй вариант проекта декларации правительства, подготовленный и доработанный рабочими группами, может быть вынесен на обсуждение, а в понедельник, 5 декабря, его планируется обсудить совместно с социальными партнерами, рассказал Кучинскис.

"Теоретически все подходит к концу. На следующей неделе мы должны закончить декларацию и начать более широко в открытую говорить о кандидатах на министерские должности", — сказал политик, отметив, что голосование Сейма по утверждению нового правительства может состояться через неделю, как и планировало "Новое Единство".

"Объединенному списку" на данный момент предложено взять на себя ответственность за четыре министерства: внутренних дел, земледелия, регионального развития и здравоохранения. Кучинскис видит себя потенциальным министром внутренних дел. Пока он воздержался от комментариев по поводу других кандидатов от "Объединенного списка" на министерские посты.

Если Кучинскис станет министром внутренних дел, его приоритетом станет улучшение системы гражданской обороны, чтобы каждый гражданин понимал, что делать в "час икс".